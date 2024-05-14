وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!

تعتبر السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر والزيت من أكثر الأشياء التي تعم الشارع المصري على وجه الخصوص، حيث أن تلك المواد الغذائية لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أي ربة منزل مصرية، ولهذا فإن أسعار هذا المواد من الأشياء الضرورية لدى الكثير من المصريين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 في الأسواق المصرية.

أسعار السكر والزيت والمنتجات الغذائية الاستراتيجية

ومن جانبها فقد بينت غرفة التجارة التابعة لوزارة التموين المصرية، أنها تراقب الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية بشكل ملحوظ، وفيما يخص أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز، فقد جاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالي:

المنتج السعر (بالجنيه المصري) سعر السكر (للكيلو) 38 جنيها سعر الزيت الخليط (للكيلو) ما بين 50 إلى 70 جنيها سعر الأرز المعبأ (للكيلو) 33.5 جنيه سعر المكرونة (الـ800 جم) 15.5 جنيه سعر المكرونة (الـ400 جم) 7.75 جنيه سعر العدس المجروش (الـ500 جم) 21 جنيها سعر الفول المعبأ (الـ500 جم) 9 جنيهات

أسعار بعض السلع الأخرى اليوم الثلاثاء 14-5-2024

واستكمالا للفقرة السابقة، فسوف نوضح لكم أسعار بعض المنتجات الغذائية الأخرى مثل الدقيق واللبن والخل وغيرها، والتي يمكن أن تختلف بين منطقة وأخرى حسب التاجر، وهي كما يلي: