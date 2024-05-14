وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!

تعتبر السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر والزيت من أكثر الأشياء التي تعم الشارع المصري على وجه الخصوص، حيث أن تلك المواد الغذائية لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أي ربة منزل مصرية، ولهذا فإن أسعار هذا المواد من الأشياء الضرورية لدى الكثير من المصريين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 في الأسواق المصرية.
أسعار السكر والزيت والمنتجات الغذائية الاستراتيجية
ومن جانبها فقد بينت غرفة التجارة التابعة لوزارة التموين المصرية، أنها تراقب الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية بشكل ملحوظ، وفيما يخص أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز، فقد جاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالي:
|المنتج
|السعر (بالجنيه المصري)
|سعر السكر (للكيلو)
|38 جنيها
|سعر الزيت الخليط (للكيلو)
|ما بين 50 إلى 70 جنيها
|سعر الأرز المعبأ (للكيلو)
|33.5 جنيه
|سعر المكرونة (الـ800 جم)
|15.5 جنيه
|سعر المكرونة (الـ400 جم)
|7.75 جنيه
|سعر العدس المجروش (الـ500 جم)
|21 جنيها
|سعر الفول المعبأ (الـ500 جم)
|9 جنيهات
أسعار بعض السلع الأخرى اليوم الثلاثاء 14-5-2024
واستكمالا للفقرة السابقة، فسوف نوضح لكم أسعار بعض المنتجات الغذائية الأخرى مثل الدقيق واللبن والخل وغيرها، والتي يمكن أن تختلف بين منطقة وأخرى حسب التاجر، وهي كما يلي:
|السلعة
|الكمية/الوزن
|السعر (بالجنيه المصري)
|مرقة الدجاج
|علبة
|6
|الدقيق المعبأ
|كيلو
|18
|المسلى الصناعي
|800 جم
|36
|اللبن الجاف
|125 جم
|25.5
|الخل 5%
|900 ملي
|6
|قطعة الجبنة التتراباك
|250 جم
|7.50
|الجبن الأبيض
|125 جم
|4.5
|التونة المفتتة
|140 جم
|18
|المربى
|350 جم
|16
|الشاي الناعم
|40 جم
|5
|الصلصة
|300 جم
|8
|ملح الطعام
|300 جم
|1.25
|شوكولاتة الطحينية ذات الـ 40 جرام
|1 قطعة
|3