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وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!

صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 5 ساعات
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وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!
وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!

تعتبر السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر والزيت من أكثر الأشياء التي تعم الشارع المصري على وجه الخصوص، حيث أن تلك المواد الغذائية لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أي ربة منزل مصرية، ولهذا فإن أسعار هذا المواد من الأشياء الضرورية لدى الكثير من المصريين، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 في الأسواق المصرية.

أسعار السكر والزيت والمنتجات الغذائية الاستراتيجية

ومن جانبها فقد بينت غرفة التجارة التابعة لوزارة التموين المصرية، أنها تراقب الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية بشكل ملحوظ، وفيما يخص أسعار بعض السلع الغذائية الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز، فقد جاءت الأسعار كما هو موضح بالجدول التالي:

المنتجالسعر (بالجنيه المصري)
سعر السكر (للكيلو)38 جنيها
سعر الزيت الخليط (للكيلو)ما بين 50 إلى 70 جنيها
سعر الأرز المعبأ (للكيلو)33.5 جنيه
سعر المكرونة (الـ800 جم)15.5 جنيه
سعر المكرونة (الـ400 جم)7.75 جنيه
سعر العدس المجروش (الـ500 جم)21 جنيها
سعر الفول المعبأ (الـ500 جم)9 جنيهات
وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!
وصل كام النهاردة؟.. أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مصر!!

أسعار بعض السلع الأخرى اليوم الثلاثاء 14-5-2024

واستكمالا للفقرة السابقة، فسوف نوضح لكم أسعار بعض المنتجات الغذائية الأخرى مثل الدقيق واللبن والخل وغيرها، والتي يمكن أن تختلف بين منطقة وأخرى حسب التاجر، وهي كما يلي:

السلعةالكمية/الوزنالسعر (بالجنيه المصري)
مرقة الدجاجعلبة6
الدقيق المعبأكيلو18
المسلى الصناعي800 جم36
اللبن الجاف125 جم25.5
الخل 5%900 ملي6
قطعة الجبنة التتراباك250 جم7.50
الجبن الأبيض125 جم4.5
التونة المفتتة140 جم18
المربى350 جم16
الشاي الناعم40 جم5
الصلصة300 جم8
ملح الطعام300 جم1.25
شوكولاتة الطحينية ذات الـ 40 جرام1 قطعة3

 

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صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 5 ساعات
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