المصريين هتفرح تاني….. حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 والتموين تكشف التفاصيل وتحسم الجدل

حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، حيث أعلنت وزارة التموين عن هذه الزيادة مطالبة أصحاب البطاقات بالتعرف الرسمي على التفاصيل المتعلقة بالزيادة، تداولت بعض الأخبار التي أشارت إلى أن المواطنين سيحصلون على مبلغ يصل إلى 150 جنيها للفرد الواحد في شهر يونيو بدلا من 50 جنيها، كما هو متعارف عليه وهو مبلغ يعتبر مرتفعا نسبيا وقد يؤثر على أسعار بعض السلع والمنتجات نظرا للظروف الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم.

حقيقة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

في إحدى المقابلات التلفزيونية، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم صحة الأخبار المنتشرة حول زيادة بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين لشهر يونيو، ونفى الوزير صحة هذه الأخبار مؤكدا أنها تسببت في نشر حالة من الجدل بين المواطنين وزادت من مستوى الثرثرة والتكهنات، وأضاف أن أي إعلان رسمي بخصوص زيادة في قيمة بطاقات التموين سيتم إصداره عبر القنوات الرسمية للوزارة أو عبر الصفحة الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أكد الوزير أهمية عدم الاعتماد على الأخبار غير الرسمية والتحقق من مصداقيتها قبل تداولها لتجنب نشر المعلومات غير الدقيقة التي قد تسبب الارتباك بين الناس، وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتقديم المعلومات بشكل واضح وموثوق للمواطنين لضمان الشفافية والثقة في الإجراءات الحكومية.

أسعار السلع التموينية في مايو 2024

في شهر مايو من عام 2024 تم الإعلان عن أسعار بعض السلع التموينية كالتالي:

كيس سكر معبأ بوزن كيلو جرام يتوفر بسعر 12.60 جنيه.

زجاجة زيت خليط بحجم 800 مليلتر متوفرة بسعر 30 جنيه.

كيس مكرونة بوزن 800 جرام يتوفر بسعر 15.5 جنيه.

كيس مكرونة بوزن 400 جرام يتوفر بسعر 7.75 جنيه.

كيس عدس مجروش بوزن 500 جرام يتوفر بسعر 21 جنيه.

علبة فول معبأ بوزن 500 جرام يتوفر بسعر 9 جنيه.

تلك الأسعار تعكس جزءاً من الأسعار المتاحة للسلع التموينية في السوق خلال تلك الفترة وتظهر التغيرات في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.