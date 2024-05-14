قدم واوعى الوقت يفوتك… موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 من بنك الاسكان والتعمير

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024، أعلن بنك الاسكان والتعمير عن برنامج جديد بيع الشقق بالتقسيط، حيث أطلقت وزارة الاسكان والمرافق العمرانية ملفات جديدة لعدد كبير من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من حجز الوحدات السكنية الاجتماعية في الدورات السابقة، وقد حددت الوزارة في الدفعة السابقة عدد كبير من الوحدات الجاهزة للسكن في مدينتي أسيوط الجديدة والعبور الجديدة،

وقد فتحت الفرصة للراغبين في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي للتسجيل مرة أخرى والاستفادة من هذه الفرصة الجديدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير سكن للمواطنين بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد وبفضل هذا البرنامج يمكن للأفراد الذين فاتهم حظهم في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي في الفترات السابقة الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق حلم السكن المناسب لهم.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

سيتم الإعلان عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 فور طرح وحدات سكنية جديدة، حيث قام الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوجيه نصائح هامة للمواطنين بخصوص هذا الأمر حثهم على أهمية الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة وتحذيرهم من التعامل مع المعلومات غير الدقيقة.

وأشار إلى أهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة ورسمية مثل الموقع الإلكتروني للصندوق وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء الخط الساخن المخصص لاستقبال استفسارات المواطنين.

خطوات حجز شقق بنك الاسكان الاجتماعي

لحجز الشقق في بنك الإسكان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الإنترنت. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام كلمة المرور الخاصة بك والرقم القومي. بعد الدخول النقر على الخيار أرغب في التقدم ثم النقر على احجز الآن. ستظهر شاشة تحتوي على بيانات الوحدات المتاحة للحجز. انقر على زر تأكيد الحجز لتأكيد اختيارك، كما يمكن طباعة جميع بيانات الاستمارة للإطلاع عليها مرة أخرى.

هذه الخطوات تسهل عملية حجز الشقق في بنك الإسكان الاجتماعي وتضمن تقديم طلبك بسهولة ويسر.