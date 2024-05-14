التقديم في برنامج بجدارة للحصول على مكافأة مالية 8500 ريال والتخصصات المطلوبة

أعلن برنامج “بجدارة” عن بدء استقبال طلبات التقديم في برنامج بجدارة لتجربة تدريبية متميزة على رأس العمل لعام 2024م، مخصصة للخريجين والخريجات من “حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير” في مختلف التخصصات، يوفر البرنامج فترة تدريب تمتد لمدة سنة ضمن مسار مهني محدد، تتضمن العمل على مشاريع قائمة وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشاركون بعدد من المزايا التعليمية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وإعدادهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية.

موعد التقديم في برنامج بجدارة

قام البرنامج بفتح باب التقديم في برنامج بجدارة للخريجين من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في شتى التخصصات، بدءًا من يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذو القعدة لعام 1445 هجري، الموافق للثاني عشر من شهر مايو لعام 2024 ميلادي، وسيظل باب التقديم مفتوحًا لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان.

التخصصات الأكاديمية للتقديم في برنامج بجدارة

كشف برنامج “بجدارة” عن التخصصات الأكاديمية المستهدفة للتقديم في البرنامج، والتي تشمل الفئات التالية:

“نظم المعلومات” ونظم “المعلومات الإدارية”.

علم البيانات، وأيضًا الإحصاء، والعلوم “الاكتوارية”.

نظم “المعلومات الصحية” والتخصصات الصحية الأخرى.

تقنية المعلومات، علوم الحاسب، وكذلك هندسة “البرمجيات”، وهندسة “الحاسب”.

إدارة الأعمال بفروعها المتعددة، بما في ذلك الهندسة، السكرتارية التنفيذية، القانون، والحوكمة.

مميزات برنامج جدارة

أوضحت شركة لين مجموعة من المميزات التي يقدمها برنامج بجدارة للمتقدمين، وتتضمن هذه المميزات ما يلي: