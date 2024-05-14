حرب قوية لدخول بورصة… مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 Kurulus Osman على ATV اليوم.. والموعد على باقي القنوات

يشهد العديد من متابعي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 انتظار ملحوظ للحلقة الجديدة التي من المقرر عرضها هذا الأسبوع بتاريخ 15 مايو 2024، ومع قدوم هذه الحلقة يبحث الجمهور بشغف عن تفاصيل الأحداث الشيقة التي ستحملها من المتوقع أن تكون الحلقة 160 مليئة بالمفاجآت، حيث يستعد الغازي عثمان للتخلص نهائيا من التتار يؤكد مصدر رسمي على أن هذه الحلقة ستشهد أحداثا تاريخية مهمة مما يزيد من شغف الجمهور وترقبهم للمشاهدة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

بعد إصدار البرومو التشويقي الأول الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان على صفحة قناة atv الرسمية على فيسبوك أصبح الكثير من المشاهدين في حالة شوق كبيرة لمعرفة ما يحمله الحلقة الجديدة من أحداث مشوقة، من المقرر عرض الحلقة في اليوم الأربعاء، الذي أصبح موعدا معتادا لعرض المسلسل،

وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، سيتم إعادة عرض الحلقة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي من عرضها الأصلي، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدتها إذا فاتهم البث الأصلي، يتوقع المشاهدون أحداثا مثيرة في هذه الحلقة وسط ترقب كبير لمعرفة مستجدات قصة الغازي عثمان ومصيره.، وتظهر هذه الحالة من الشوق والانتظار الكبير استجابة للإثارة التي أحدثها البرومو التشويقي مما يجعل المشاهدين يترقبون بفارغ الصبر وصول الحلقة الجديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان من خلال ضبط الترددات التالية على جهاز الرسيفر الخاص بك:

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

التردد: 10796.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

التردد: 12692.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة المشاهدة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة المشاهدة: SD.

مع هذه الترددات يمكن الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام المفضلة لديك بجودة عالية على جهاز الرسيفر الخاص بك.