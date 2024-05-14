سجلي هتستفيدى 8000 دينار… منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

ردت الجهات المسؤولة على استفسارات المواطنين بشأن زيادة منحة المرأة المقيمة في المنزل إلى 8000 دينار وذلك بعد إعلان الحكومة عن تنفيذ هذه المنحة بجانب مجموعة من المبادرات المالية الأخرى لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكدت الحكومة على شروط الاستحقاق للحصول على هذه المنحة والوثائق المطلوبة التي يجب تقديمها من قبل السيدات الراغبات في الاستفادة منها،

الخطوة تأتي في إطار سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وتبرز هذه المبادرات الحكومية أهمية توفير الدعم المالي للأسر خاصة تلك التي تعتمد على دخل المرأة المنزلية كمصدر رئيسي للدخل.

منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

يمكن للسيدات الراغبات في التقديم على منحة المرأة المنزلية الحصول عليها عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك وفقا للخطوات التي نشرتها الجهات الحكومية وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل على الإنترنت. النقر على خيار التسجيل. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. تعبئة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. تحميل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب. الانتظار حتى يتم مراجعة البيانات ودراسة الطلب، ومن ثم الرد عليه.

شروط منحة المرأة الماكثة بالجزائر

تقدم منحة المرأة المقيمة في المنزل في الجزائر للنساء اللاتي يستوفي جميع الشروط والضوابط التي حددها القانون والتي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية سابقا وتشمل هذه الشروط:

عدم امتلاك المتقدمة لأي دخل ثابت مما يعني أنها لا تعمل ولا تحصل على دخل من أي مصدر آخر.

عدم تزوج المتقدمة من أي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الدولة مما يضمن عدم توافر دخل من الزوج.

تتراوح أعمار المتقدمات لهذه المنحة بين 18 و40 عام وهو الفترة التي تعتبرها الحكومة مناسبة لتقديم الدعم المالي لهن.

يجب على المتقدمات أن يكون مقيما في الجزائر بشكل دائم وأن يكن حاصلات على الجنسية الجزائرية مما يعني أنهن يجب أن يكن مواطنات جزائريات.