“وقتـــاش الأجــازة الرسميـــة“ موعد عطلة الصيف 2024 الجزائر ورزنامة امتحانات الفصل الدراسي الثالث.. وزارة التربية توضح

يتساءل عدد كبير من الطلاب عن موعد عطلة الصيف 2024 الجزائر وذلك لأن أوقات العطلة من الأوقات المفضلة لديهم لأنهم يقوموا بقضاء وقتهم مع الأصدقاء والتنزه والاسترخاء من ضغوط الدراسة، والجدير بالذكر أن عطلة الصيف من العطل الطويلة من حيث الوقت مما يجعل جميع الطلاب يستمتعون بأوقاتهم وممارسة الهوايات المفضلة لديهم، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عن موعد عطلة الصيف لهذا العام وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة الصيف 2024 الجزائر

يجب العلم أن عطلة الصيف تبدأ مع نهاية العام الدراسي وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد ووفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أن عطلة الصيف في هذا العام سوف تبدأ من يوم 4 من يوليو 2024 وتستمر لمدة ثلاث شهور.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث في الجزائر

الجدير بالذكر أن المراحل الأبتدائية المختلفة سوف تبدأ من يوم 26 من مايو 2024، بينما كل من الصف الأول والثاني والثالث المتوسط والصف الأول والثاني الثانوي سوف يتم إجراء الاختبارات الخاصة بهم بداية من يوم 19 من مايو وتستمر حتى يوم 23 من مايو 2024.

جدول العطل المدرسية في الجزائر

يجب العلم أن العام الدراسي في الجزائر يشمل ثلاث عطل مدرسية والذين جاءوا على النحو التالي: