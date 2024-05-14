“نتيجتــك ظهـــرت هسّـــه epedu.gov.iq“ نتائج السادس الابتدائي 2024 عموم محافظات العراق وزارة التربية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج السادس الابتدائي 2024 حيث أن النتيجة من أكثر الأشياء التي تشغل بال كل من الطلاب وأولياء الأمور عقب الانتهاء من الاختبارات وذلك لأنها توضح جهودهم والمستوى الدراسي لهم على مدار العام، كما أن تلك المرحلة هي بداية لمرحلة تعليمية جديدة وهذا يسبب لهم التوتر والقلق، وذلك ما سوف ننقله لكم اليوم من خلال مقالنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه تم إطلاق نتائج السادس الابتدائي في عموم العراق ويمكنك الآن الاستعلام عنها من خلال اتباع النقاط التالية:

أولا يجب على الطالب زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالعراق. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على زر نتائجنا. بعد ذلك يتطلب منك تحديد المرحلة التعليمية. ثم قم بتحديد الصف الدراسي. يرجى تحديد الولاية التابع لها الطالب. أخيرا اضغط على زر البحث وانتظر ثواني وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب بالتفصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2024 في الكثير من المحافظات لذلك قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتيجة وذلك باتباع الخطوات الآتية: