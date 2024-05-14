“فرسان قريح” تابع العرض الحصري ومواعيد عرض مسلسل فرسان قريح.. القصة والأبطال

بدأ عرض مسلسل “فرسان قريح” يوم الجمعة 10 مايو، ويتم عرض حلقتين جديدتين كل يوم جمعة في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت المملكة، كما يبلغ إجمالي عدد حلقات المسلسل 10 حلقات، حيث ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة وعلى الرغم من قصر عدد الحلقات إلى أنه حقق جماهرية كبرى بين دول الوطن العربي، من المتوقع عرض آخر حلقتين يوم الجمعة 7 يونيو الساعة 12 صباحًا.

أبطال مسلسل فرسان قريح

أما عن طاقم العمل في مسلسل “فرسان قريح” فهو تأليف يوسف الدخيل وعبدالعزيز الشهري، بمساهمة من نخبة الكتاب أيمن النقيب، وطارق الحيدر، وعبدالله الجبيلة، وعبد الإله الجندل أما عن الإنتاج فهو بقيادة حسن عسيري، بينما الإخراج من توقيع المخرج عبدالله بامجبور.

يضم المسلسل مجموعة مميزة من نجوم الدراما السعودية، ومنهم:

لمياء السيف

عبدالعزيز الشهري

يوسف الدخيل

عبدالله الجبيلة

عبدالله الرحيلي

مهند صالح

مها الهادي

نهار المولد

محمد سند

زياد العتيبي

قصة مسلسل فرسان قريح

أما عن القصة التي تدور حولها مسلسل فرسان قريح فجاءت كالتالي :-

تدور القصة حول نادي “فرسان قريح” الذي يعاني من خسائر متتالية.

رئيس النادي يسعى لإعادة مجده السابق.

فهد العجيزي، أحد مشجعي النادي، يقرر التخلي عن شركته ويستثمر مبلغًا كبيرًا لامتلاك النادي.

يُعين العجيزي رئيس النادي، أبي عثمان، بمهمة إصلاح النادي.

تبدأ مسيرة الإصلاح في أول مباراة ودية، حيث يكتشف المدرب شافي ثغرات في الفريق.

يسعى أبي عثمان لتقليص صلاحيات لينا في إدارة النادي لتحسين أدائه.

مواعيد عرض مسلسل فرسان قريح

يتم عرض مسلسل فرسان قريح من خلال منصة شاهد بلس فقط يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا