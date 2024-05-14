“كارثه كبيرة لو انت منهم”.. قطع المياه لمدة يوم كامل في هذه المناطق في مصر… الحق خزن مياه بسرعة

في اخبار جديدة تخص المياه، حيث أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب ومعالجة المخلفات المائية الاثنين 13 مايو 2024، عن اعطال سوف تحدث في خطوط المياه وذلك في بعض المناطق داخل الجمهورية يوم الثلاثاء، هذا وسوف تقطع المياه لمدة 24 ساعه من ساعه القطع، هذا وقامت شركة المياه بتحذير جميع السكان في المناطق التي سوف تقطع بها المياه، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر، فقط تابعونا.

التواصل مع شركة المياه

حرصا على صحة ورفاهية المواطنين، أطلقت شركة المياه مبادرة لتوفير شاحنات مزودة بمياه شرب نقية لتغطية جميع المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع إمدادات المياه، هذه الخدمة ستظل متاحة على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستعادة توزيع المياه بالشكل المعتاد، للاستفسارات أو تقديم الشكاوى، يرجى الاتصال بخط الطوارئ على الرقم 125.

انقطاع المياه في سوهاج

وفي صدد هذا الخبر حيث صرحت شركة المياه والصرف الصحي عن تراجع متوقع في تدفق المياه وتوقفها يوم الثلاثاء في بعض مناطق محافظة سوهاج، وخاصة في الطوابق العليا لمنطقتي الحوزة والبوابة، وأيضا المشوادي الشرقي داخل مدينة جرجا، سوف يبدأ انقطاع المياه من الساعة الواحدة صباحا حتى منتصف النهار، هذا وأوضحت الشركة أن هذا الانقطاع ناتج عن أعمال غسيل وصيانة المحطات، ونصحت الشركة سكان الأحياء المتأثرة بتخزين احتياجاتهم من المياه مسبقا، كما طلبت من المستشفيات والمؤسسات الحكومية والأفران اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المياه بشكل فوري.