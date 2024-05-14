“نــزلـهـا قبــل الجمـيــع” تحديث ببجي موبايل 2024 Update PUBG MOBILE الجديد تحديث ببجي 3.2 || أرض العجائب وجزيرة نيموس وأرض المصباح

يتساءل الكثير عن تحديث ببجي موبايل 2024 والذي تم إطلاقه منذ فترة فترة قصيرة وشهد العديد من التطورات التي من المقرر أن تنال إعجاب اللاعبين، ولعبة ببجي هي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي يلعبها عدد مهول من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث ببجي موبايل 2024

إذا كنت ترغب في تحميل تحديث ببجي موبايل 2024 يتطلب منك اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على هاتفك. ثم بعد ذلك في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على أولى نتائج البحث. بعد ذلك يرجى الضغط على أيقونة تحديث وانتظر عدة دقائق. بمجرد أن يتم الانتهاء من التحديث قم بفتح اللعبة وسوف تجد أنه تم تحديثها بالفعل.

اضافات تحديث ببجي الجديد

يشمل التحديث الأخير في لعبة ببجي العديد من الإضافات والتي جاءت على النحو التالي: