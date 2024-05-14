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“نــزلـهـا قبــل الجمـيــع” تحديث ببجي موبايل 2024 Update PUBG MOBILE الجديد تحديث ببجي 3.2 || أرض العجائب وجزيرة نيموس وأرض المصباح
تحديث ببجي موبايل 2024
يتساءل الكثير عن تحديث ببجي موبايل 2024 والذي تم إطلاقه منذ فترة فترة قصيرة وشهد العديد من التطورات التي من المقرر أن تنال إعجاب اللاعبين، ولعبة ببجي هي واحدة من الألعاب الإلكترونية التي يلعبها عدد مهول من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الأعمار، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
تحديث ببجي موبايل 2024
إذا كنت ترغب في تحميل تحديث ببجي موبايل 2024 يتطلب منك اتباع الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات المثبت على هاتفك.
- ثم بعد ذلك في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على أولى نتائج البحث.
- بعد ذلك يرجى الضغط على أيقونة تحديث وانتظر عدة دقائق.
- بمجرد أن يتم الانتهاء من التحديث قم بفتح اللعبة وسوف تجد أنه تم تحديثها بالفعل.
اضافات تحديث ببجي الجديد
يشمل التحديث الأخير في لعبة ببجي العديد من الإضافات والتي جاءت على النحو التالي:
- يجب العلم أنه تم وضع قلعة جديدة داخل اللعبة والتي تسمى بأرض العجائب وبمجرد أن ينزل اللاعب بها سوف يقضي وقت ممتع.
- يوجد في التحديث الجديد ما يسمى بسماء العجائب ومن خلالها ينزل اللاعب في جزيرة نيموس وفيها يوجد مارد المصباح والذي يقدم الكثير من المساعدات للاعبين من أجل أم يصل إلى الكنز.
- تم إضافة عدد كبير من الأسلحة والمعدات الجديدة.
- يمكنك من خلال التحديث الجديد الحصول على منزل وقضاء وقت ممتع مع أصدقائك.
- تم إضافة مؤثرات صوتية جديدة بالإضافة إلى الكثير من الأشكال الاحتفالية المختلفة.