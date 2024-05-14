كامل.. فيلم السرب بطولة أحمد السقا على ايجي بست وماي سيما.. السرب يتربع على عرش إيرادات في السينما

في يوم أمس حقق فيلم السرب الذي يقوده النجم أحمد السقا إيرادات بلغت 843,283 جنيه مصري، مما يرفع إجمالي الإيرادات التي حققها خلال 12 يوما من عرضه إلى 24,313,522 جنيه مصري، يتناول فيلم السرب إحدى العمليات الجوية التي قامت بها القوات الجوية المصرية مستلهما من الضربة الجوية التي استهدفت مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا يعود تاريخ هذه العملية إلى حادثة إعدام تنظيم داعش لـ 21 مصري قبطي في ليبيا والتي أعقبتها بساعات إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ضربة جوية للثأر من هذا العمل الإرهابي.

فيلم السرب

تشهد قاعات السينما المتعددة منافسة شرسة بين خمسة أفلام رائجة حاليا، حيث يتنافس فيلم السرب وفيلم شقو الذي يجسد دور البطولة فيه عمرو يوسف وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يضم نخبة من النجوم مثل هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وهو من إخراج أحمد الجندي، كما يتنافس في السباق أيضا فيلم عالماشى الذي يضم في قائمة أبطاله على ربيع وآية سماحة ومحمد رضوان تحت إشراف المخرج محمد الخبيري، بالإضافة إلى فيلم أسود ملون الذي يتألق فيه بيومي فؤاد ورنا رئيس ومحمد كيلاني وأحمد فتحي وميس حمدان تحت إدارة المخرج حسين البلاسي.

فيلم السرب ومنافسة شرسة

هذه الأفلام تقدم تشكيلة متنوعة من الألوان والأجواء السينمائية ما بين الإثارة والكوميديا والدراما لتلبية أذواق الجمهور المختلفة وتعكس هذه الأفلام تنوع وغنى الساحة السينمائية المصرية والتي تتميز إنتاجات متميزة ومتعددة تضم نخبة من نجوم الفن.

أبطال فيلم السرب

السرب الفيلم الذي يتصدره بطولته أحمد السقا وشريف منير وآسر ياسين ونيللي كريم وصبا مبارك وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمود عبد المغني و دياب وعمرو عبد الجليل ومصطفى فهمي وأمير صلاح الدين والعديد من النجوم الآخرين يأتي الفيلم من سيناريو عمر عبد الحليم ويتولى إخراجه أحمد نادر جلال وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز.