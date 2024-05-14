استمتع بأقوى المغامرات والألعاب.. تحميل تحديث ببجي موبايل 3.2 الإصدار الأخير مع ميزات مذهلة
في عالم الألعاب الإلكترونية تعتبر لعبة ببجي (PUBG) واحدة من أبرز الألعاب التي استحوذت على اهتمام الملايين حول العالم حيث تتميز اللعبة بتقديمها تجربة قتال مثيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين ومع التحديثات المستمرة تسعى ببجي دائمًا إلى تحسين تجربتها وإضافة مزايا جديدة تحافظ على حماس اللاعبين أحدث إصدار من اللعبة التحديث 3.2 يأتي بالعديد من التحسينات والمميزات الجديدة التي تستهدف رفع مستوى اللعبة وإضافة عناصر جديدة للمنافسة.
مميزات الاصدار الجديد 3.2
في عالم ببجي (PUBG) يعتبر كل تحديث فرصة لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة إلى تجربة اللعب التحديث الجديد الإصدار 3.2 لا يشذ عن هذه القاعدة بل يرفع المعايير بإضافة ميزات مثيرة وأدوات جديدة إلى جانب إمكانية شحن شدات ببجي باستخدام الرصيد حيث يقدم التحديث مجموعة من التحسينات والمحتويات الجديدة التي تعزز من تجربة اللاعبين.
- السفينة تحلق محملة بالامدادات التي يمكن للاعبين الاستفادة منها خلال المباريات هذه السفينة تحتوي على صندوق الإمداد الجوي بالإضافة إلى العديد من صناديق الإمدادات الموزعة في نقاط إسقاط محددة.
- المركبة مزودة بسلاحين رئيسيين هما الذراع المغناطيسي والصواريخ ويمكن التبديل بينهما في أي وقت.
- أرميك يمكن فصلها لتصبح:
- ليفيترون الجزء العلوي الذي يتحول إلى وضع السرعة ووضع المغنطة مما يعزز من تسارع التصادم وتفعيل الذراع المغناطيسي.
- سترايدر الجزء السفلي وهو مركبة هجومية ذات مقعدين تستهدف مناطق محددة وتقصفها.
- الإمدادات والإصلاح تم إضافة قاعدة تجميع للحصول على الإمدادات ومحطة لإصلاح الآليين مما يعزز من استراتيجيات البقاء والقتال .
- جيت باك إضافة جيت باك لعناصر الشخصيات مما يمنحهم قدرة إضافية على الحركة والتحليق.
تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.2 PUBG Mobile
للحصول على تحديث لعبة ببجي إلى الاصدار 3.2 و الاستمتاع بالميزات الجديدة حيث يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا لابد أن يتم الذهاب الى متجر الألعاب على جهازك (Google Play للأندرويد أو App Store للايفون اضغط هنا
- في شريط البحث اكتب PUB أو ببجي واضغط على زر البحث.
- عند ظهور نتائج البحث انقر على أيقونة اللعبة للدخول إلى صفحتها الرئيسية.
- في يسار الصفحة ابحث عن زر تحديث انقر عليه.
- وستبدأ عملية التحميل والتي قد تستغرق عدة دقائق حسب سرعة الإنترنت لديك.
- بعد انتهاء التحديث افتح اللعبة من خلال النقر على أيقونتها.
- قم بإعادة تسجيل الدخول عن طريق تدوين بيانات حسابك (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- بعد تسجيل الدخول سيتم عرض كافة التحديثات المضافة تبعا للإصدار الأخير بما في ذلك الميزات الجديدة والتحسينات.