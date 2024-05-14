استمتع بأقوى المغامرات والألعاب.. تحميل تحديث ببجي موبايل 3.2 الإصدار الأخير مع ميزات مذهلة

في عالم الألعاب الإلكترونية تعتبر لعبة ببجي (PUBG) واحدة من أبرز الألعاب التي استحوذت على اهتمام الملايين حول العالم حيث تتميز اللعبة بتقديمها تجربة قتال مثيرة ومنافسة شرسة بين اللاعبين ومع التحديثات المستمرة تسعى ببجي دائمًا إلى تحسين تجربتها وإضافة مزايا جديدة تحافظ على حماس اللاعبين أحدث إصدار من اللعبة التحديث 3.2 يأتي بالعديد من التحسينات والمميزات الجديدة التي تستهدف رفع مستوى اللعبة وإضافة عناصر جديدة للمنافسة.

مميزات الاصدار الجديد 3.2

في عالم ببجي (PUBG) يعتبر كل تحديث فرصة لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة إلى تجربة اللعب التحديث الجديد الإصدار 3.2 لا يشذ عن هذه القاعدة بل يرفع المعايير بإضافة ميزات مثيرة وأدوات جديدة إلى جانب إمكانية شحن شدات ببجي باستخدام الرصيد حيث يقدم التحديث مجموعة من التحسينات والمحتويات الجديدة التي تعزز من تجربة اللاعبين.

السفينة تحلق محملة بالامدادات التي يمكن للاعبين الاستفادة منها خلال المباريات هذه السفينة تحتوي على صندوق الإمداد الجوي بالإضافة إلى العديد من صناديق الإمدادات الموزعة في نقاط إسقاط محددة.

المركبة مزودة بسلاحين رئيسيين هما الذراع المغناطيسي والصواريخ ويمكن التبديل بينهما في أي وقت.

أرميك يمكن فصلها لتصبح:

ليفيترون الجزء العلوي الذي يتحول إلى وضع السرعة ووضع المغنطة مما يعزز من تسارع التصادم وتفعيل الذراع المغناطيسي.

سترايدر الجزء السفلي وهو مركبة هجومية ذات مقعدين تستهدف مناطق محددة وتقصفها.

الإمدادات والإصلاح تم إضافة قاعدة تجميع للحصول على الإمدادات ومحطة لإصلاح الآليين مما يعزز من استراتيجيات البقاء والقتال .

جيت باك إضافة جيت باك لعناصر الشخصيات مما يمنحهم قدرة إضافية على الحركة والتحليق.

تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.2 PUBG Mobile

للحصول على تحديث لعبة ببجي إلى الاصدار 3.2 و الاستمتاع بالميزات الجديدة حيث يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: