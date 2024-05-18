تطعيمات الحج 2024 | بالخطوات طريقة اثبات حصول الحاج على التطعيمات واللقاحات

لقد أوضح تجمع الرياض الصحي الثاني عن إتاحة ووجود أماكن تطعيمات الحج 2024 في مركز الرعاية الصحية الأولية الخاصة به، وقد كشف لنا عن ما يشترط أداءه والالتزام به على من يود أداء فريضة الحج، ومن أهم هذه الشروط هي تلقي الفرد التطعيمات واللقاحات المعلن عنها مثل لقاح فيروس كورونا وما إلى ذلك، علماً أن هذه اللقاحات موجودة ومتوفرة داخل المراكز الخاصة بهم وأيضا يمكنك أن تسجل حجز مسبق عبر تطبيق صحتي الإلكتروني.

تطعيمات الحج 2024

يشترط على الأفراد المتقدمين لأداء فريضة الحج أن يقوموا بأخذ جميع التطعيمات واللقاحات المذكورة في اللائحة، وهذه التطعيمات يتم أخذها بهدف حماية صحتهم وصحة الحجاج الآخرين، وسوف نذكر أمامكم جميع التطعيمات التي يشترط أن يأخذها الحجاج:

النوع الأول من التطعيمات أو اللقاحات هو لقاح فيروس كورونا، مطلوب جرعة واحدة فقط من هذا اللقاح.

النوع الثاني هو لقاح الحمى الشوكية، ويشترط أخذها في فترة ال5 سنوات الأخيرة، أو يكون أخذها قبل 10 ايام من بدء الحج وذلك كحد أدنى والمسموح به في هذا اللقاح.

النوع الثالث من التطعيمات أو اللقاحات هو لقاح الإنفلونزا الموسمية يفترض أن يأخذ الحاج جرعة واحدة منه.

طريقة اثبات حصول الحاج على التطعيمات واللقاحات

في بعض الأحيان يحدث أن يأخذ الحاج اللقاحات المفروضة أو المشروطة عليه أن يأخذها ليتمكن من أداء فريضة الحج ولكن يمتلك أوراق لا يتم الاعتراف بها أو لا تكون معتمده، وفي هذه الحالة يجب أن يتم إثبات أنه أخذ هذه التطعيمات، وبإمكانه ذلك من خلال منصة تطبيق صحتي وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

افتح تطبيق صحتي على هاتفك المحمول. ابدأ بعمل حساب جديد خاص ب الحاج. اكتب كافة البيانات التي يتم طلبها. إذهب إلى قسم حجز المواعيد وقم بإختيار عيادة لتوثيق التطعيمات. حدد المكان الذي سوف تأخذ به التطعيمات، وحدد اليوم والموعد. أكد الحجز والحضور إلى المكان في الموعد المحدد لتلقي اللقاحات.

المعايير الصحية للفرد المقبل على أداء الحج

يشترط أن يكون الفرد المقبل على أداء فريضة الحج يمتلك صحة أو قوة بدنية تسمح له من أداء جميع الشعائر.

يشترط على الفرد الحاج بعض الشروط الصحية مثل: