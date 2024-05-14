كيف استخرج تصريح دخول مكة المكرمة لغير السعوديين عبر أبشر في 5 خطوات 

نقدم لكم خطوات استخرج تصريح دخول لمكة المكرمة لغير السعوديين، وذلك بعدما أعلنت الحكومة السعودية بَدْء تطبيق قرار منع التوجه إلى العاصمة المقدسة خلال الأيام المقبلة نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لموسم الحج 1445، الذي يقبل على المسلمين خلال أيام معدودة، لذلك وضعت الحكومة السعودية عدة شروط وضوابط لاستخراج تصريح دخول إلى مكة المكرمة.

كيف استخرج تصريح دخول لمكة المكرمة لغير السعوديين

يمكن للمقيمين والمواطنين الراغبين في معرفة آلية استخراج تصريح دخول إلى مكة المكرمة إتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. التوجه إلى الخِدْمَات الإلكترونية.

اختيار أيقونة خِدْمَات الأفراد.

حدد خِدْمَات أفراد الأسرة.

الضغط على تصريح دخول لمدينة مكة المكرمة.

النقر على إنشاء طلب التصريح.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب تتم عمليات المعالجة التي قد لا تستغرق الكثير من الوقت، يتم أشعار المتقدم من خلاله حسابة في المنصة أبشر، فيما يعد أبرز المسموح لهم دخول مكة في موسم الحج حامل تأشيرة الزيارة وحاملي الإقامة المميزة فضلاً عن المستثمرون.

ما هي شروط استخراج تصريح دخول مكة المكرمة ١٤٤٥

وضعت وزارة الداخلية السُّعُودية عدة ضوابط وآليات لاستخراج تصاريح الدخول لمدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج، تعد أهمها التالي: