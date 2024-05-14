هنـــــــا 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬 رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق لعموم المحافظات بالرقم الامتحاني

عمليات بحثة مكثفة خلال الفترة الأخيرة وتستمر في الفترة المقبلة عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024، حيث تعتبر تلك النتائج هي الأكثر أهمية لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وبالرغم من عدم عقد الامتحانات حتى تلك اللحظة ولكن الطلاب يرغبون في معرفة الموعد الرسمي لظهور النتيجة والاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي ستبدأ في 21 مايو 2024 الجاري، وتستعد وزارة التربية العراقية حالياً لتنظيم الامتحانات لتمر بشكل سهل جدا ودون أي مشاكل تقابل الطلاب، وخلال هذا المقال نستعرض عليكم تفاصيل نتائج الثالث المتوسط بالعراق فتابعونا.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

وزارة التربية العراقية عملت على توفير رابط شغال ومتاح أمام كافة طلاب الصف الثالث المتوسط للاستعلام عن نتائج اختبارات الدور الأول التي ستقام في الأسبوع المقبل في كافة محافظات العراق، وبعد الانتهاء من الاختبارات في بداية شهر يونيو المقبل ستبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الفور لتعلن النتيجة سريعاً أمام الجميع، ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة بالخطوات التالية:

يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية هنا.

اختيار نتائج الثالث متوسط الدور 2024.

يتم تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني الخاصة بالطالب.

الضغط على كلمة بحث.

على الفور ستظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

حددت وزارة التربية العراقية موعد انطلاق امتحانات الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2024، والتي ستنطلق في 21 مايو الحالي، والتي تستمر حتى 5 يونيو 2024، وبعدها على الفور ستبدأ عمليات رصد الدرجات والمراجعة والتي ستتم بشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات وتعلن النتيجة سريعاً أمام الجميع.