بشرى سارة للموظفين… صرف١٥٠ مليون دينار مصرف الرافدين 2024 وفقاً للتصريحات الأخيرة

صرف١٥٠ مليون دينار مصرف الرافدين 2024 ، مصرف الرافدين قام مؤخراً بإطلاق فتح باب التقديم على السلف الإلكترونية وهي فرصة متاحة لعدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق يشمل هذا البرنامج التمويلي سلفة بقيمة 150 مليون دينار عراقي، وهي مبالغ مالية تقدم للموظفين في القطاع الطبي والقطاعات الأخرى المؤهلة للتقديم على السلفة، من خلال مصرف الرافدين يأتي هذا القرار في إطار جهود المصرف لتقديم الدعم المالي والتسهيلات للمواطنين وخاصة لأولئك الذين يعملون في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية تهدف هذه السلفة إلى تلبية احتياجات العاملين في هذه القطاعات ودعمهم خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

صرف١٥٠ مليون دينار مصرف الرافدين 2024

هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها لتقديم طلب الحصول على السلفة الإلكترونية المقدمة من مصرف الرافدين، يمكن البدء بزيارة أحد فروع المصرف المنتشرة على مستوى الدولة لتقديم طلبك للحصول على السلفة، بديلا عن ذلك يمكن استخدام التطبيق الخاص بالمصرف لتقديم طلبك بكل سهولة ويسر، بعد تقديم الطلب ستتمكن من الحصول على جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بطلبك.

بما في ذلك المتطلبات والمدة المتوقعة لمعالجة الطلب والشروط اللازمة للتأهل للحصول على السلفة، لتقديم طلبك بشكل إلكتروني يمكن زيارة الموقع الرسمي لمصرف الرافدين وملء النموذج الإلكتروني المخصص لذلك يجب عليك أيضا إرفاق جميع المستندات المطلوبة لطلب السلفة مع الطلب الإلكتروني.

شروط الحصول على سلفة الرافدين في العراق

أبرز التفاصيل المتعلقة بالحصول على سلفة من مصرف الرافدين في العراق تشمل ما يلي: