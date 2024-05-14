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رسميا.. وزارة الاسكان تعلن عن حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445.. وكيفية التقديم على البرنامج
حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445
لقدحالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445، وفرت وزارة الإسكان فى المملكة العربية السعودية برنامج الدعم السكني مع وضع بعض الشروط الواجب توافرها شرط للحصول على هذا الدعم وذلك لضمان الوصول إلى مستحقيه، كما أوضحت الوزارة بعض حالات وقف الدعم السكنى و الفئات التى لم يتوفر فيها الشروط، وفى مقالنا اليوم سنتعرف على حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445 فتابعونا.
حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445
هناك حالات يتم وقف الدعم السكني لها لعدم أحقيتها فى الحصول عليه فى المملكة العربية السعودية وهى كما يلى:
- من شروط الدعم السكنى أن يكون الفرد غير قادر ماديا على توفير السكن، لذلك في حالة إذا تم إثبات أن المستفيد من الدعم السكنى له دخل اكبر من المسموح به للحصول على الدعم السكني.
- فى حالة إلغاء العقد الخاص بالحصول على الدعم السكني.
- في حالة عدم سداد الأقساط المتفق عليها للحصول على الدعم السكني.
- عند السداد المعجل لقيمة التمويل الخاص بالدعم السكني لأن بهذه الطريقة يكون المتقدم للحصول على الدعم قادر ماديا وغير جدير بالمساعدة.
- أذا لم يتم تقديم وثيقة الاشغال التى تخص وحدة البناء الذاتي.
ماهى خطوات التقديم على الدعم السكني
هناك خطوات حتمية يجب إجراؤها للحصول على الدعم السكني وقد وفرت الحكومة إمكانية إجراء هذه الخطوات الكترونيا وهي كما يلي:
- يجب الذهاب الى منصة سكني الالكترونية الرسمية وتسجيل الدخول بها من خلال هذا الرابط.
- يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة للمتقدم فى الخانات الخاصة بها والتأكد من صحتها.
- إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول فى الوحدات السكنية.
- الموافقة على كافة الشروط الخاصة بطلب القبول للحصول على الدعم.
- الضغط على زر التأكيد فى النهاية.