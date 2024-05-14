رسميا.. وزارة الاسكان تعلن عن حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445.. وكيفية التقديم على البرنامج

لقدحالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445، وفرت وزارة الإسكان فى المملكة العربية السعودية برنامج الدعم السكني مع وضع بعض الشروط الواجب توافرها شرط للحصول على هذا الدعم وذلك لضمان الوصول إلى مستحقيه، كما أوضحت الوزارة بعض حالات وقف الدعم السكنى و الفئات التى لم يتوفر فيها الشروط، وفى مقالنا اليوم سنتعرف على حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445 فتابعونا.

حالات وقف الدعم السكني في السعودية 1445

هناك حالات يتم وقف الدعم السكني لها لعدم أحقيتها فى الحصول عليه فى المملكة العربية السعودية وهى كما يلى:

من شروط الدعم السكنى أن يكون الفرد غير قادر ماديا على توفير السكن، لذلك في حالة إذا تم إثبات أن المستفيد من الدعم السكنى له دخل اكبر من المسموح به للحصول على الدعم السكني.

فى حالة إلغاء العقد الخاص بالحصول على الدعم السكني.

في حالة عدم سداد الأقساط المتفق عليها للحصول على الدعم السكني.

عند السداد المعجل لقيمة التمويل الخاص بالدعم السكني لأن بهذه الطريقة يكون المتقدم للحصول على الدعم قادر ماديا وغير جدير بالمساعدة.

أذا لم يتم تقديم وثيقة الاشغال التى تخص وحدة البناء الذاتي.

ماهى خطوات التقديم على الدعم السكني

هناك خطوات حتمية يجب إجراؤها للحصول على الدعم السكني وقد وفرت الحكومة إمكانية إجراء هذه الخطوات الكترونيا وهي كما يلي: