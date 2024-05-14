“استعلم أون لاين عن اسمك”.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

بعد تزايد البحث المتكرر خلال الفترة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن أسماء الشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير رابط رسمي وشغال للاستعلام عن المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من برامج الدعم المالي والمعنوي الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المنخفض لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفيما يلي نوافيكم كيفية التعرف على أسماء المقبولين والشروط الخاصة بالقبول.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يترقب الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف الوجبة الأخيرة من الدعم، وعليه قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتأكيد أنه تم الاقتراب لصرفها بعد الانتهاء من فحص الطلبات الكثيرة المقدمة مؤخراً والتي كانت سبب في تأخر صرفها، وسيتم رفع كشوفات المقبولين في الوجبة عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابع للوزارة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة بالخطوات التي تتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

تحديد أيقونة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

اختيار الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها “الوجبة السابعة والأخيرة”.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على كلمة استعلام.

الضغط على كلمة استعلام.

يمكن تنزيل كشوفات المقبولين بالرعاية من خلال كلمة تنزيل والبحث عن اسمك في الكشوفات.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل العراقية بعض المعايير لقبول طلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي: