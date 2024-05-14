شوف اسمك pdf… اسماء تعينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024 في عموم المحافظات

اسماء تعينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024، تم إصدار نموذج طلب التوظيف في وزارة التربية العراقية بعقد لمدة ثلاث سنوات خلال الساعات الأخيرة من قبل الوزارة، الإعلان تضمن فتح باب التسجيل للتعيين في الوزارة من خلال استمارة إلكترونية، حيث يطلب من المتقدمين تعبئة جميع بياناتهم الشخصية تم الكشف عن أسماء المعلمين الذين تم تعيينهم بعقود في وزارة التربية والبالغ عددهم 50 ألف معلم،

يمكنك الآن الإطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، تم اختيار المتقدمين استنادا إلى أدائهم المتميز في الكفاءات العلمية، ونتائج الاختبارات التي أجروها هذا القرار يعكس الجهود التي بذلتها الوزارة في ضمان انتقاء المرشحين الأكثر كفاءة لتلبية احتياجات التعليم في العراق.

اسماء تعينات عقود التربية والتعليم العراقية 2024

عند توفر جميع الشروط المطلوبة ستظهر قائمة تحتوي على أسماء جميع المرشحين الذين تم قبولهم في المسابقة يجب على الجميع الانتباه إلى تلك الشروط والتأكد من مطابقتها قبل البحث عن النتائج، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء مسابقة لتعيين 50 ألف درجة وظيفية بعقود، حيث تمت إتمام جميع الاختبارات المطلوبة يمكن الآن الإطلاع على النتائج عبر زيارة الرابط التالي

موقع وزارة التربية العراقية بعد ذلك يجب النقر على خانة مسابقة الخمسين ألف معلم المتوفرة في الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك يتعين إدخال رقم الامتحان الخاص بك. وتاريخ الميلاد. بعد إكمال هذه الخطوات يمكن النقر على خانة البحث للاطلاع على النتائج.

شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروط اللازمة للتقدم التعيينات الوظيفية المتاحة لديها والتي يجب على المتقدمين توفيرها ليتم قبولهم تتضمن هذه الشروط ما يلي: