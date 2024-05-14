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سجلي الان.. منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
منحة المرأة الماكثة في البيت هي مبادرة تهدف إلى دعم النساء اللاتي يقضين معظم وقتهن في المنزل سواء بسبب الظروف الاجتماعية أو العائلية في الجزائر تقدم هذه المنحة فرصة للنساء لتعلم مهارات جديدة أو بدء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين وضعه المعيشي ومن المهم أن تتوافر بعض الشروط والأوراق للحصول على هذه المنحة والتي يجب التحقق منها لضمان التقدم بنجاح.
خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024
- أولا لابد أن يتم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل اضغط هنا
- انقر على صفحة منحة المرأة الماكثة في البيت واتبع التعليمات لملء النموذج بالمعلومات المطلوبة.
- قم بتجهيز وإرسال جميع الوثائق المطلوبة وحدد مكان الإقامة.
- انقر على زر إرسال لتقديم طلب التسجيل.
الشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024
تم إعلان بعض المتطلبات الأساسية للحصول على منحة المرأة الماكثة في الجزائر من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وتتضمن هذه المتطلبات:
- يجب أن تكون المرأة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
- يجب أن تكون المرأة مقيمة في الجزائر.
- ينبغي على المتقدمات للمنحة ألا يتجاوز عمرهن 50 عامًا ويجب أن يكون لديهن أبناء.
- يجب تقديم دليل على عدم وجود دخل شهري ثابت.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024
تم الإعلان من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت وتشمل هذه المستندات:
- شهادة الميلاد.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
- وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.
- وثائق تثبت محل الإقامة داخل الجزائر.