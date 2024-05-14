الكيلو وصل كام؟.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في بداية التعاملات اليومية الصباحية اليوم شهدت أسعار الأرز الشعير حالة من الاستقرار في جميع الأسواق وذلك بالنسبة لنوعيات الأرز المختلفة مثل الأرز الأبيض لنوعيه كسر 5% وكسر 3%،

ويأتي هذا الاستقرار في سياق توافر أنواع مختلفة من الأرز بجودة عريضة الحبة ورفيعة الحبة يظهر هذا الاستقرار الذي شهدته أسعار الأرز الشعير في اليوم الحالي تحقيقا للتوازن في العرض والطلب على السلعة، مما يعكس الاستجابة للحالة السائدة في السوق ويهدف هذا المقال إلى توضيح وتسليط الضوء على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الحالة وتحديد العوامل التي أدت إلى هذا الاستقرار في الأسعار.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

هذه الأسعار تعكس الحالة الراهنة لسوق الأرز في مصر ويتوقع أن تكون مفيدة للمستهلكين والمتابعين لتحديثات أسعار السلع الأساسية تابعونا للمزيد من التحديثات والأخبار المتعلقة بأسعار الأرز وغيرها من السلع الغذائية في مصر والعالم، من خلال موقعنا البديل سنقدم لكم اليوم تقريرا عن أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية اليوم والتي سجلت على النحو التالي:

الأرز الشعير الرفيع الحبة سجل سعر يتراوح حوالي 16000 جنيه للطن الواحد في مصر في هذا اليوم.

أما بالنسبة لنوع الأرز الشعير العريض الحبة فقد سجل سعر يتراوح حوالي 17000 جنيه للطن الواحد.

بالنسبة لأسعار الأرز الأبيض البلدي العريض الحبة بنسبة كسر 3% فقد سجل سعر يتراوح حوالي 26500 جنيه للطن الواحد في هذا اليوم.

بينما سجلت أسعار الأرز المصري الرفيع الحبة بنسبة كسر 3% حوالي 24500 جنيه للطن الواحد.

أسعار السلع الأساسية اليوم

هذه الأسعار تمثل الوضع الحالي لأسعار السلع الأساسية في السوق، ويمكن أن تساهم في توجيه اختيارات المستهلكين وتحديد نمط الاستهلاك، تابعنا للحصول على المزيد من التحديثات والأخبار حول أسعار السلع وتغيرات الأسواق المتعلقة، جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم على النحو التالي: