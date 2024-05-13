تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد مكسر الدنيا (نزله قبل صحابك) pubg ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️.. خليك مسابق الكل وحدث

تم الاعلان عن تحديث لعبة ببجي من قبل الشركة المطورة للعبة، والذي تم توفير عدد من الأسلحة الجديدة والسمات والرسومات الحديثة في هذا التحديث، ولهذا وجدنا عدد كبير من محبي اللعبة يبحثون عن طريقة تثبيت هذا التحديث على الهواتف وأيضا على أجهزة الكمبيوتر، وذلك من أجل الاستمتاع وزيادة التحكم داخل اللعبة، ولمزيد من التفاصيل عن تحديث لعبة ببجي آخر إصدار، تابعوا معنا هذا المقال.

مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد

قبل أن نعرض لكم طريقة تحديث لعبة ببجي، علينا أولا أن نقوم بعرض مميزات هذا التحديث بالشكل التالي:

يعمل هذا التحديث على إصلاح الكثير من الأخطاء الموجودة في الإصدار السابق.

يضيف التطبيق معدات حديث مثل قاذف اللهب“Flamethrower”.

زيادة التحكم في اللعبة وتحسين الآداء بداخلها.

إضافة المسدس المغناطيسي داخل اللعبة.

وأيضا إضافة نظام المترو الملكي 20.

كما يوفر هذا التحديث مجموعة من الأسلحة الجديدة.

يوفر هذا التطبيق إمكانية حصول اللاعب على منزل داخل اللعبة.

تحديث لعبة ببجي على الاندرويد

تزايد البحث بشكل متكرر من قبل محبي لعبة ببجي عن طريقة تحديث لعبة ببجي على هواتف الاندرويد، والذي يكون عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي.

البحث عن لعبة ببجي في شريط البحث.

الضغط على الموافقة على الأذونات والأحكام.

سيتم تنزيل اللعبة داخل تطبيقات الجهاز الخاص بك.

تحديث لعبة ببجي للايفون

على النحو السابق لتحديث لعبة ببجي على الاندرويد، يمكن أيضا تحميل آخر تحديث للعبة على أجهزة الآيفون، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: