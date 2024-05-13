“بسرعة سجل واحصل على 1000 جنيه.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط الخاصة بالتقديم عبر manpower.gov.eg

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 يبحث عنها الكثيرون من المواطنين الراغبين الاستفادة من تلك المنحة، حيث تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من المنح المصرية الموجهة إلى الأشخاص في العمالة اليومية الغير منتظمة، وتلك المنحة تساعدهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة، في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ووضحت وزارة القوى العاملة كيفية التسجيل في منحة 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة والشروط الخاصة بالتقديم وهذا ما نطلعكم عنه الآن.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه والتي تصرف بشكل منتظم للفئات التي تم تحديدها للاستفادة منها وأبرزها العمالة اليومية التي لا تمتلك عمل ثابت ولا دخل شهري ثابت، والجدير بالذكر أن تلك المنحة تم تنفيذها في عام 2020 بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وحالياً تم فتح باب التسجيل في المنحة والحصول على 1000 جنيه، وإليكم الآن إليكم خطوات التسجيل في المنحة:

الدخول المباشر على موقع وزارة القوى العاملة.

اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة.

تسجيل البيانات المطلوبة من “تاريخ الميلاد، الرقم القومي، الاسم، المهنة، الحالة الاجتماعية، العنوان، رقم الهاتف المحمول”.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب.

يرجى الانتظار حتى يتم الموافقة على الطلب.

شروط الاستفادة من منحة 1000 جنيه

قامت وزارة القوى العاملة بتحديد عدد من الشروط الخاصة بالقبول في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، وعلى الراغبين التسجيل في المنحة التأكد في استيفاء الشروط فيهم، وتلك الشروط هي: