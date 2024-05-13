تردد القنوات
سليهم وابسطهم.. التردد الجديد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 على النايل سات بأقوى إشارة
هناك الكثير من الأمهات والراغبون في تحميل قناه وناسه بيبي على أجهزة الرسيفر الخاص بهم لإدخال البهجة والسرور على أطفالهم الصغار فهي من القنوات التي تهتم بتقديم أفلام كرتون وبرامج مفضلة يحبها الأطفال بشكل كبير حيث ان قناة وناسه بيبي من أشهر القنوات التي يشاهدها الأطفال وحازت على جمهور كبير في وقت قليل بسبب شخصية الأطفال شخصية لولو الكرتونية التي تقدم العديد من الأغاني المفضلة.
تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 الجديد على النايل سات
يتم استقبال تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد على النايل سات من خلال استخدام التردد التالي:
- التردد: 11470.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: العمودي.
- معامل الخاص بالخطأ : 6/5.
- الجودة: HD.
تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات
يستطيع عشاق قناة وناسة بيبي استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر استخدام هذا التردد الآتي:
- التردد: 11270.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- معدل ترميز 27500.
- الاستقطاب : رأسي.
خطوات استقبال تردد قناة وناسة بيبي على الريسيفر
يمكنك إتباع الخطوات الآتية حتى يتم مشاهدة أغاني أفلام كرتون قناة وناسه لجميع الأطفال خطوات كالآتي:
- أبدأ بتشغيل أجهزة التلفاز والرسيفر ثم البحث عن ريموت الرسيفر والضغط على قائمة الإعدادات.
- سيتم عرض مجموعة من الخيارات في حال كان البحث باللغة الإنجليزية عليك الضغط على اللغة العربية حتى يتم البحث تنزيل القناه بسهوله.
- يتم اختيار خانة التركيب أو البحث من قائمة الإعدادات.
- ثم ابدأ في تعبئة بيانات القناه وهي أولا تحديد نوع القمر الصناعي.
- ثم تعبئة بيان تردد القناه، تعبئة بيان الاستقطاب، تعبئة خانة معدل الترميز، تعبئة خانة معدل تصحيح الخطأ .
- يتم بعدها الضغط على كلمة بحث ثم اخر خطوه هي الضغط على تثبيت او حفظ.