لينك “Morocco results” رابط إعلان نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس بالمغرب 2024–2025 عبر haraka men gov ma resultat

ينتظر العديد من المغاربة في مختلف أنحاء المغرب بفارغ الصبر، إعلان وزارة التربية الوطنية بالمغرب، نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2024-2025، وتسود حاليًا حالة من الترقب والجدل في جميع المدن والولايات المغربية، بسبب تأخر الإعلان عن هذه النتائج، رغم التصريحات السابقة من المسؤولين في الوزارة بأن الإعلان سيتم في الأيام الأخيرة، ولكن حتى اللحظة، لم تعلن وزارة التربية الوطنية عن هذه النتائج، سنوافيكم في هذا التقرير بموعد إعلان النتائج، وكيفية الاستعلام عنها عبر منصة haraka men gov ma resultat.

نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

ترقب وانتظار يسودان آلاف الأساتذة والمديرين وأطر التدبير في المغرب، حيث قدموا طلباتهم للحركة الانتقالية الوطنية الجهوية والمحلية للعام 2024-2025، تم فتح الحركة للأساتذة في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وفقا لشروط ومقتضيات الحركة، سيتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية عبر موقع خاص، وسنوضح لكم فيما يلي كيفية الوصول إليه.

موعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

حسب تصريحات مسؤولي وزارة التربية الوطنية في المغرب، من المقرر الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية في النصف الثاني من شهر مايو 2024، بدءاً من 17 مايو وحتى بداية شهر يونيو، يتوقع أن تشمل هذه الحركة إجمالا 23642 أستاذا ومعلما في مختلف مستويات التعليم، حيث يوزعون كما يلي:

– التعليم الابتدائي: 10970 أستاذًا ومعلمًا.

– التعليم الثانوي الإعدادي: 8242 أستاذًا ومعلمًا.

– التعليم الثانوي التأهيلي: 4430 أستاذًا ومعلمًا.

تأخر إعلان النتائج أثار استياء الكثيرين، مما دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى في البرلمان المغربي، مطالبين بضرورة الإفراج السريع عن نتائج الحركة الانتقالية.

استعلام نتائج الحركة الانتقالية المغرب 2024

ستتاح الفرصة للجميع للاطلاع على نتائج الحركة الوطنية الانتقالية في المغرب، عبر موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لذلك، بعد إعلان النتائج، سيتم فتح باب الطعون على النتائج مباشرة، لمدة سبعة أيام في جميع مديريات التربية في الولايات المغربية.