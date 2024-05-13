هاتف من سامسونج بسعر رخيص للفئة المتوسطة في حدود 8000 لـ 9000 جنيه بس!!.. هتشيل موبايل واعمل استايل

أطلقت شركة سامسونج مجموعة من الهواتف التي تندرج ضمن قائمة أفضل هاتف من سامسونج بسعر رخيص، حيث حرصت الشركة على الدمج بين المواصفات الجيدة والسعر الذي يناسب مختلف الفئات، لذا وفرت الشركة مجموعة من المواصفات الاقتصادية في هاتف Samsung Galaxy A04e التي تتمثل في المعالج ثماني النواة وأيضًا الذاكرة الداخلية التي تتنوع سعتها، بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية التي تكون بسعة 3 أو 4 جيجا رام.

هاتف سامسونج Galaxy A04e

يعتبر سامسونج Galaxy A04e هو أفضل هاتف من سامسونج بسعر رخيص تم طرحه في الأسواق المصرية بداية من عام 2023 ميلاديًا، ويتضمن الهاتف مجموعة من المواصفات التي سوف نعرضها فيما يلي:

أولًا الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة فئة Mediatek Helio P35 مصنوع باستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر.

وأيضًا مزود بمعالج رسومات فئة PowerVR GE8320.

بالإضافة إلى ذاكرة داخلية تبلغ سعتها 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

ناهيك عن توفير الهاتف بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 3 أو 4 جيجا رام.

كما أن بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، يمكن شحنها عن طريق منفذ USB Type-C 2.0 الحديث.

بينما نظام تشغيل الهاتف هو Android 12، لكنه حصل في الوقت الحالي على نظام Android 13.

كذلك فإن شاشة الهاتف من نوع PLS LCD تكون بحجم 6.5 بوصة ويبلغ دقتها 1600 × 720 بكسل.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A04e

في هذه الفقرة سوف نوضح سعره لأنه الخيار الأمثل فهو أفضل هاتف من سامسونج بسعر رخيص لمختلف الإصدارات، وذلك كما يلي: