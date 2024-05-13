BeIN SPORTS تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 .. هتتفرج على ماتش الأهلي مجانًا

يترقب جميع جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي مباريات كرة القدم خلال الاسبوع القادم والتي يتم عرضها عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية لهذا نكشف اليوم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية وذلك لمشاهدة جميع مباريات الدوري الانجليزي وجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك بطولة الكونفدرالية الافريقية وبطولة دوري أبطال أوروبا ، ومن الجدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا تجمع فريقين عربيين وهما الأهلي المصري والترجي التونسي ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تشاهدون مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي القادمة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية ، كما يمكنكم مشاهدة جميع أخبار كرة القدم العربية والعالمية عبر قنوات بين سبورت ، وإليكم التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

بعد تنزيل تردد قناة بين سبورت الرياضية يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي القادمة يوم الأحد الموافق 18 مايو الجاري وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، كما تقام مباراة الذهاب في تونس وتقام مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولة في الأسبوع التالي ، وتأمل جميع جماهير النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب للفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي الأهلي.