رسمياً.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو بالزيادة الجديدة 2024 وأهم الشروط المطلوبة

اشتعلت محركات البحث في الآونة الأخبرة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024، وذلك تزامنا لتبقي أيام قليلة جداً تفصلنا عن موعد نزول المعاش في حسابات الأشخاص المستفيدة، والجدير بالذكر أن هذا المعاش ساهم في تقديم الإعانة المالية للأسرة المصرية ضعيفة الدخل، فهو بمثابة دخل شهري يتم تقرب نزوله كل شهر، وللحصول على الموعد تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو

يترقب العديد من المواطنين موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو بفارغ الصبر، والذي من المقرر أن يتم يوم 15 مايو 2024 وسوف يكون المعاش جاهز ومتاح للسحب من قبل كافة الأشخاص المستفيدة في هذا اليوم، وللاستعلام عن تفاصيل المعاش يرجي اتباع الخطوات البسيطة التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة تكافل وكرامة.

إدخال اسم الشخص المستفيد رباعي في المكان المناسب.

كتابة رقم الهاتف.

النقر على زر استعلام.

في غصون عدة ثواني سوف يتم عرض أمامك على الشاشة جميع البيانات التي تود معرفتها عن حسابك.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الشروط التي يجب توافراها في المتقدمين لكي يتم قبول الطلب في برنامج تكافل وكرامة، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: