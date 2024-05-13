هتصحي من النوم تلعبيها من حلاوتها..طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 اللعبة الأكثر شعبية في العالم FIFA Mobile

تعتبر لعبة فيفا موبيل واحدة من أشهى الألعاب الإلكترونية الخاصة بكرة القدم، إن لم تكن هي الأشهر عالميا، أصبحت لعبة فيفا 2024 في التحديث الأخير لها أكثر واقعية، والصور والرسومات الجرافيك فيها بجودة عالية مستوحاة من كأس العالم لعام 2022 الذي أقيم داخل دولة قطر، وفي التحديث الجديد للعبة فيفا 2024 ظهر لأول مرة فريق كرة القدم النسائية، وبعد التحديثات الجديدة داخل اللعبة تم تغير اسمها ليكون اف سي موبايل 24.

مميزات لعبة فيفا موبيل 2024 بعد التحديثات الأخيرة

تتميز لعبة فيفا موبايل بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلتها تحظى بشهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهذه المميزات هي:

قامت اللعبة بعمل تحديثات خاصة بمحرك اللعبة والرسومات والجرافيك واللعبة بشكل عام.

أصبح هناك لعب تعاوني حول العالم عن طريق الإنترنت في جميع أوضاع اللعبة

في التحديث الجديد يمكن للاعبين داخل اللعبة بناء الفريق الخاص بهم من الصفر واختيار المدرب وبناء ملعب المباراة.

ولأول مرة تظهر الفرق النسائية حيث تم وضع جميع الفرق النسائية الخاصة بكرة القدم الكبرى والمنتخبات وكذلك الفرق المحلية.

قامت اللعبة بوضع مجموعات مختلفة من أوضاع اللعب مثل المباريات الودية والمنافسات.

يمكنك شراء اللاعبين والمدربين.

طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

للقيام بتحميل لعبة فيفا موبايل 2024 يجب عليكم اتباع الخطوات التالية:

لتثبيت فيفا قم بفتح Google play إذا كان هاتفك أندرويد أو فتح جوجل أب إذا كنت ios.

ثم كتابة اسم اللعبة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وقم بالضغط على بحث.

وبعدها تقوم باختيار اللعبة.

ثم الانتظار قليلا حتى يتم التحميل

وستظهر أيقونة اللعبة على شاشة الهاتف الخاص بك بعد نزولها.

بعدها يمكنك تسجيل الدخول والاستمتاع باللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة فيفا موبايل 2024

لكي تعمل لعبة فيفا موبايل 2024 على هاتفك، يجب أن تتوافر فيه بعض الإمكانيات الهامة حتى تفتح اللعبة معك بسلاسة، وهذه المتطلبات هي كالتالي: