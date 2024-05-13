هسة HAPPY EID موعد عيد الاضحى 2024 في العراق وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية

في دولة العراق يتم التساؤل عن موعد عيد الاضحى المبارك، فمن الجدير بالذكر أن هذه المناسبة من ضمن المناسبات المميزة التي يرتفع التساؤل عليها من جانب المواطنين بدولة العراق، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل.

موعد عيد الاضحى 2024 في العراق

إنه على حسب الحسابات الفلكية فمن المحتمل أن تكون بداية عطلة عيد الأضحى المبارك بدولة العراق في يوم الأحد الذي سوف يكون موافق السادس عشر من شهر يونيو القادم 2024، في حين أن وقفة عرفات سوف تكون في يوم السبت الذي سوف يكون موافق الخامس عشر من يونيو 2024، وتجدر الاشارة أنه قد تتباين تلك العطلات قليلًا تبعًا لرؤية هلال ذي الحجة بدولة العراق.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

الحكومة العراقية تقوم بالإعلان بصورة رسمية عن هذا الموعد الخاص بتلك العطلة عقب ثبوت رؤية الهلال، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية قامت بالتنويه بصورة رسمية عن عضلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2024 كما ذكرنا فيما سبق لتكون في اليوم السادس عشر من يونيو 2024، وتكون مستمرة إلى يوم السبت الذي يكون موافق 12 من يونيو 2024 ولكن تتضمن الإجازة الفعلية يوم الجمعه وأيضًا يوم السبت الموافق الرابع عشر والخامس عشر من يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أن هناك عبارات وكلمات كثيرة يمكن تهنئة المواطنين بها من أجل اقتراب حلول عيد الأضحى منها ما يلي: