الحق قدم الآن.. بوابة الوظائف الحكومية تقديم jobs.caoa.gov.eg على وظيفة “معلم مساعد مادة” في تِلك التخصصات

بعد إتاحة التقديم بشكل رسمي على وظيفة معلم مساعد مادة في عدد من التخصصات في بعض المحافظات المصرية، نجد خريجي الكليات يتساءلون عن رابط بوابة الوظائف الحكومية تقديم، حيث التقديم على التخصصات المطلوبة ورفع الأوراق، لعله يتم قبولهم في تِلك الوظائف، ونوضح لكم نُبذة عن التقديم والأوراق المطلوبة، فكونوا معنا.

بوابة الوظائف الحكومية تقديم

التقديم على وظيفة معلم مساعد مادة تكون من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، والذي تم إتاحته اليوم بعد الساعة 12 ص، حيث بداية التقديم يوم 14 من شهر مايو وحتى يوم 27 من نفس الشهر، والتسجيل عبر ما يلي:

توجه خريجي الجامعة إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الموقع الرسمي.

الموقع الرسمي. اختيار من الأعلى قائمة الوظائف.

اختيار وظائف التربية والتعليم معلم مساعد مادة.

النقر على زر “تقديم”.

البدء في تدوين بيانات المتقدم وأيضًا الحفظ والتوجه للصفحة الثانية.

إرفاق المستندات المطلوبة والنقر على “إرسال”.

وعليك تحرى الدقة في البيانات المتقدمة، وذلك لأنه في حالة وجود أي خطأ سوف يتم استبعاد طلبك، كما عليك رفع كل المطلوب حتى يستجيب الموقع لك ويتم إرسال طلب التقديم.

وظائف معلم مساعد مادة

وضحنا لكم رابط بوابة الوظائف الحكومية تقديم، وعن الوظائف المطلوبة فهي رتبة معلم مساعد مادة في بعض التخصصات فقط وهي كالتالي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

الحاسب الآلي.

الرياضيات.

وتختلف حاجة المحافظات للتخصصات المطلوبة، مع العلم أن العاملين بهذه الوظائف ستكون للمرحلة الابتدائية، حيث الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وبالتوفيق لجميع المتقدمين.