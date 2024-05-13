“هــام” إجازات شهر يونيو 2024 والاجازات المتبقية خلال العام .. مدفوعة الأجر تمامًا ! اكثر من 10 إجازات

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في الحكومة المصرية عن إجازات شهر يونيو 2024 والاجازات المتبقية خلال العام حيث توجد العديد من الإجازات لأيام متواصلة خلال شهر يونيو القادم 2024 وهي إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث تمتد إجازة عيد الاضحى لمدة 5 أيام متتالية ، ومن الجدير بالذكر أن الإجازة الصيفية لطلاب المدارس والجامعات تبدأ خلال الشهر القادم بعد انتهاء امتحانات النقل وامتحانات الثانوية العام للطلاب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية ، وخلال السطور التالية نكشف عن أيام الإجازات المتبقية خلال العام الحالي.

إجازات شهر يونيو 2024 والاجازات المتبقية خلال العام

يحرص الكثير من المواطنين في الدولة المصرية على التعرف على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر خلال العام الجاري وتمتد الاجازة القادمة في شهر يونيو القادمة لعدة أيام متواصلة بسبب عيد الاضحى المبارك وإليكم جدول اجازات شهر يونيو 2024

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفات.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 أجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم 30 يونيو 2024 إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

جدول الاجازات المتبقية في عام 2024

بعد التعرف على جدول اجازات شهر يونيو 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد أيام الإجازات المتبقية خلال العام الميلادي الحالي وهي كالتالي.