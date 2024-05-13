كيفية تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة زايد الخيرية 1445

تقدم مؤسسة زايد الخيرية العديد من المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتشمل البرامج والمشاريع الخيرية المتنوعة، بالإضافة إلى خدمات طلب المساعدة من الأفراد.

كيفية تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة زايد الخيرية

لتقديم طلبات المساعدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

طلب مساعدة صحية:

– قم بزيارة صفحة تقديم طلب مساعدة صحية من مؤسسة زايد الخيرية.

– انقر على رابط الخدمة المعروض في الصفحة.

– اتبع الإرشادات والخطوات المذكورة على الصفحة لتقديم طلب المساعدة الصحية، ستحتاج عادة إلى إدخال معلوماتك الشخصية وربما تحتاج أيضًا إلى إرفاق وثائق داعمة.

طلب مساعدة تعليمية:

– قم بزيارة صفحة تقديم طلب مساعدة تعليمية من مؤسسة زايد الخيرية.

– انقر على رابط الخدمة المعروض في الصفحة.

– اتبع الإرشادات والخطوات المذكورة على الصفحة لتقديم طلب المساعدة التعليمية، حيث ستحتاج عادة إلى ملء نموذج المعلومات الشخصية وربما تحتاج أيضًا إلى إرفاق وثائق داعمة.

طلب مساعدة متنوعة:

– قم بزيارة صفحة تقديم طلب مساعدة متنوعة من مؤسسة زايد الخيرية.

– انقر على رابط الخدمة المعروض في الصفحة.

– اتبع الإرشادات والخطوات المذكورة على الصفحة لتقديم طلب المساعدة المتنوعة، يمكن أن تشمل هذه الخدمة مجموعة واسعة من الاحتياجات والمساعدات، وقد يكون هناك متطلبات محددة لكل نوع من المساعدة.

معلومات حول مؤسسة زايد الخيرية

تأسست مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1992م بمرسوم أميري من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس المؤسسة وصاحب مكرمتها، حيث قام الشيخ زايد بتخصيص وقف بقيمة مليار دولار أمريكي لتعود أرباحه على تمويل المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

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أهداف مؤسسة زايد الخيرية

ومن ضمن أهداف مؤسسة زايد الخيرية ما يلي: