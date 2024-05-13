مستني ايه “يلا عشان تتجوز” طريقة حجز شقق المصريين بالخارج 2024 المرحلة العاشرة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن حجز شقق المصريين بالخارج 2024 المرحلة العاشرة حيث كشف وزارة الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الاخيرة الماضية عن الشروط المطلوبة وكيفية شراء كراسة الشروط للتقديم علي شقق المصريين بالخارج المغتربين وذلك في شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة في المناطق السكنية المختلفة ، ويتم حجز الوحدات السكنية في المجمعات السكنية والمرافق الخاصة بوزارة الإسكان المصرية ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع الخطوات المطلوبة للتقديم علي شقق المصريين المغتربين بالخارج.

حجز شقق المصريين بالخارج 2024 المرحلة العاشرة

يستطيع جميع المصريين المغتربين بالخارج حجز شقق الاسكان الاجتماعي الخاصة بهم عن طريق موقع هيئة المجتمعات العمرانية وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

ثم قم بالدخول عبر رابط حجز شقق المصريين بالخارج.

ثم قم باختيار حجز الوحدة السكنية.

ثم قم بتحديد مكان الوحدة السكنية التي ترغب بها.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوب لاتمام عملية الحجز.

ثم قم بدفعه مبلغ الحجز المطلوب بالدولار الأمريكي.

ثم اضغط على اتمام عملية الحجز.

كيفية حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج

بعد التعرف على خطوات حجز الوحدات السكنية للمصريين المغتربين بالخارج ، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان الاجتماعي أن جميع الأوراق المطلوبة وكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية متواجدة الكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الاجتماعي ويمكن الحصول عليه بكل سهولة ، ومن الجدير بالذكر ان العديد من الوحدات السكينة المتاح حجزها توجد في أكثر من محافظة مصرية ويتم تحميل كافة الاوراق المطلوبة إلكترونيًا ، كما يوجد فريق للرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة.