مين اكل الأندومي.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل والعرب سات بإشارة قوية

يبحث العديد من أولياء الأمور في الآونة الأخيرة عن تردد قناة كراميش الجديد 2024، وذلك من اجل إلهاء الأطفال بمحتوي ومفيد ونافع يضيف لهم سلوكيات إيجابية وليست خاطئة، والجدير بالذكر أن إدارة قناة كراميش راعت هذه النقطة في محتواها، فمحتواها مراعي للقيم الأخلاقية ويحث على التصرف الجيد السليم، لذا يهتم الكثير من أولياء بتنزيل قناة كراميش على جهاز التلفاز الخاص بهم، وللحصول على التردد تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة كراميش

استطاعت تردد قناة كراميش من أن تنال على إعجاب وشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، حيث أن محتواها يتناسب مع الأعمار المختلفة، فهي تقوم بتقديم باقة من أغاني الأطفال الجميلة الجديدة على مدار اليوم، فهي تعمل 24 ساعة وغير متوقفة، بالإضافة غللا البث القوي العالي الجودة في الصوت والصورة وبيانات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط التالية:

أولاً تردد القناة على النايل سات

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ثانياً تردد القناة على العرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تحميل قناة كراميش الجديد 2024

يمكنك عزيزي القاري تحميل قناة كراميش على جهازك والاستمتاع بكل ما تقدمه بالمجان دون دفع أي اشتراكات أو رسوم من خلال اتباع الخطوات التالية: