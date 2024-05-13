رابط بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم للتقديم على وظيفة “معلم مادة” وتِلك هي طريقة التقديم

بعد دقائق قليلة تبدأ بوابة الوظائف الحكومية بفتح التقديم على وظيفة معلم مادة التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، ومن الآن البحث قائم عن رابط بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم وطريقة التقديم على الوظائف والتخصصات المطلوبة، ونوضح لكم تفاصيل تِلك الوظائف بتقريرنا اليوم، فكونوا معنا.

بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية في وقت سابق عن حاجة وزارة التربية والتعليم المصرية لعدد من الخريجين لشغل وظيفة معلم مادة في عدد من التخصصات ببعض المحافظات المصرية، حيث تخصصات مُتاحة في محافظة وغير متاحة في الأخرى، وتأتي تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة هي لغة عربية – إنجليزية – علوم – دراسات – حاسب آلي.

الكليات المطلوبة تربية عام ونوعية وأزهر ودراسات إسلامية وعربية.

يشترط دفع مبلغ 26 جنيه مصري لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من بنك مصر – البنك الأهلي المصري – بنك القاهرة.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم

على المتقدم أن يتبع عدد من الخطوات، بحيث يتمكن من التقديم، حيث التقديم كما يلي: