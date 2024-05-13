لا تفتح الباب.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بجودة عالية لمتابعة أغامي الأطفال

تعتبر تردد قناة وناسة الجديد واحدة من القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة جداً منذ بداية نشأتها، وهذا يرجع بفضل محتواها التي يحبه الأطفال ويجلسون أمامه لساعات طويلة دون أي يشعروا بالملل، لذا يبحث كل أب وأم على التردد الجديد الخاص بقناة وناسة من أجل توفير مشاهدة عالية الجودة للطفل خالية من أي تشويش في الصوت أو الصورة، وللحصول على التردد الخاص بها، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة وناسة الجديد

نوافيكم اليوم تردد قناة وناسة الجديد وهذا من أجل متابعة أغاني الأطفال التي تقدم في صورة لولو والتي تقوم بعرض العديد من الشخصيات التي من شأنها تعلم الأطفال العديد من المعلومات والسلوكيات الجديدة الإيجابية، وعن معلومات التردد الخاص بها تتمثل في النقاط البسيطة التالية:

التردد: 11430.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل قناة وناسة للأطفال 2024

قمنا بتوفير لكم بعض الخطوات البسيطة التي تساعدكم على تنزيل قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بكم كل ما هو عليكم اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية: