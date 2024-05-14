خطوات استخراج تصريح حج للمقيمين 2024 وأهم الشروط الواجب توافرها

مع اقتراب موسم الحج، يزداد اهتمام المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة الإجراءات اللازمة لـ استخراج تصريح حج للمقيمين لعام 2024، لهذا الغرض، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الخطوات التي يجب على المقيمين اتباعها للحصول على التصريح، وكذلك الشروط الضرورية لإتمام عملية الإصدار بنجاح، في هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلاً لجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

كيفية استخراج تصريح حج للمقيمين 2024

يتزايد إقبال المقيمين داخل المملكة على أداء الفريضة، لهذا الغرض، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن خطوات استخراج تصريح حج للمقيمين، بدءًا من استخدام تطبيق نُسك وحتى طباعة التصريح، عبر الخطوات التالية:

تحميل تطبيق نُسك على الهاتف المحمول أو الدخول على الموقع الإلكتروني لنسك.

تسجيل الدخول للتطبيق باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

كتابة الاسم، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، الجنسية ومكان الإقامة.

اختيار باقة الحج المناسبة.

دفع الرسوم من خلال الطرق المتاحة داخل التطبيق.

الضغط على خانة استخراج التصريح في التطبيق.

بعد إتمام عملية الدفع، يمكن طباعة تصريح الحج من خلال منصة أبشر.

شروط الحج للمقيمين داخل المملكة

أعلنت “وزارة الحج والعمرة” عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمقيمين داخل المملكة الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، وهي كالآتي: