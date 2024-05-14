هنأجز كام يوم؟.. مجلس الوزراء يوضح حقيقة تحديد عدد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 للقطاع العام والحكومي

عدد أيام اجازة عيد الأضحى، يحرص العديد من المواطنين الموظفين على معرفة عدد أيام الإجازة المحددة لعيد الأضحى المبارك لعام 2024، وأيضا موعد وقفة عرفات، وذلك ليتم تقضيتها مع الأسرة والأصدقاء للإحتفال بالإجازة في جو عائلي رائع.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث عن عدد أيام اجازة عيد الأضحى، حيث يرغبون في معرفة الأيام المحددة للإجازة الرسمية لهذا العام 2024، وكان الرد عليهم من قبل السلطات المختصة على النحو التالي:

طبقا لأجندة العطلات الرسمية المخصصة لعام 2024 والتي تم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية أن كافة المواطنين المصريين العاملين في الدولة سوف يحصلون أثناء شهر يونيو القادم على أطول إجازة رسمية أثناء العام الحالي، والتي تصل إلى تسعة أيام متواصلة.

كما أشارت البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر ذي الحجة يولد بشكل مباشر بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 في وقت الظهيرة، ويكون ذلك بتوقيت القاهرة المحلي، في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة بالتحديد لعام 1445 الذي يوافق أيضا 6 من شهر يونيو لعام 2024.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

يبحث بعض الأشخاص في جمهورية مصر العربية عبر محركات البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وكان الرد عليهم كالتالي: