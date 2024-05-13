الآن موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024 بالرقم القومي بعد الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن المعاش

يعتبر معاش تكافل وكرامة من أكثر المعاشات الحيوية التي يستفيد منهم أصحاب الدخل المنخفض والفئات التي تحتاج للمساعدة والدعم، ويتساءل الكثير من المستفيدين عن الموعد الرسمي لنزول معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، حيث يعتبره البعض راتب شهري يساعدهم على المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية، وفيما يلي نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف للمعاش وطريقة الاستعلام عنه.

موعد نزول معاش تكافل وكرامة

ينتظر الكثيرون من مستفيدي معاش تكافل وكرامة موعد نزول الدفعة الجديدة من المعاش، والتي تقرر صرفها في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وبالنسبة للدفعة الجديدة من المعاش عن شهر مايو ستكون في يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024، وستأتي ا لدفعة الجديدة بتطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ويكون إجمال الزيادة التي تم تطبيقها في هذا العام نحو 55%.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

عمليات بحث متكررة من قبل المواطنين حالياً عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهذا بعد إعلان وزارة التضامن عن إمكانية الاستعلام عن المعاش بهدف معرفة قيمة الزيادة الجديدة، ويمكن للجميع الاستعلام عن المعاش من أي محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وهذا من خلال الخطوات التالية: