بيان عاجل “شركة مياه الصرف الصحي والشرب” تحذر الجميع من قطع المياه غدًا لمدة 24 ساعة في هذه المناطق!!

قامت شركة الشرب والصرف الصحي بالتنويه لجميع المواطنين عن قطع المياة غدًا 24 ساعة متتاليين، وذلك من أجل بعض التصليحات التي تقوم بها الدولة من أجل المحافظة على مواسير الصرف والدوريات المستمرة، علمًا بأن نبهت في جميع الأماكن التي سوف يتم ذكرها في المقال، حتى يقوموا الأهالي بتخزين المياة بشكل كافي وكامل، حتى لا يعانوا نتيجة عدم توافر المياة بشكل مفاجئ، فضلًا تابعوا معي المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل، من حيث الأماكن التي سوف يتم قطع المياه بها وأسباب قطع المياة تلك هذه المدة الكافية.

قطع المياه غدًا لمدة 24 ساعة

نبهت شركة المياه عن مدة قطع المياه لجميع أهالي الدقهلية في جمهورية مصر العربية، على أن يكون بداية من يوم 14 من مايو 2024 الموافق يوم الثلاثاء، سوف يتم قطع المياه به بداية من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى اليوم التالي الساعة 12:00 منتصف الليل، ويجب على كافة أهالي المنطقة أن يكونوا على علم ودراية كافية من أجل توفير وتخزين المياة للاحتياجات والاستهلاكات اليومية الخاصة بهم.

المناطق المقطوع عنها المياه في الدقهلية

بعد أن أعلنا لكم في الفقرة السابقة عن موعد قطع المياه والمدة التي سوف تقطع بها، فقط يجب عليك معرفة الأماكن التي بها قطع مياه بشكل رسمي، ناتج عن شركة المياه والتي تتمثل في التالي:

بعض المناطق في مركز المنصورة.

بالإضافة إلى أجزاء معينة في دكرنس.

جزء من مركز تمي الأمديد.

بالإضافة غلى منطقة عرب زيدان.

بالإضافة غلى منطقة المنزلة.

سبب قطع المياه في هذه المناطق؟

وضحت الشركة من قبل عن سبب قطع المياه في بعض المناطق بمحافظة الدقهلية، وأوضحت بأنها تقوم ببعض أعمال التطهير الخاصة بالمحطات القديمة حتى لا تسبب أي مشاكل في الشرب للمواطنين والأهالي بهذه المناطق، علمًا بأن يجب على كافة أهالي المناطق أن تنشر تلك الأخبار بشكل رسمي للمخابز والمستشفيات والمحلات وغيره من الأماكن التي تكون بحاجه إلى المياه، حتى لا يحصل أي عطل نتجة هذه التصليحات المستمرة.