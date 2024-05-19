جهز ورقك وفلوسك .. آخر اخبار التصالح على مخالفات البناء بعد سريان التنفيذ وتوقيت نهاية فترة التصالح

اخبار التصالح على مخالفات البناء، تعتبر آخر الأخبار المرتبطة بقانون التصالح في مخالفات البناء هو أنه تم التوضيح من قبل السلطات أنه تم فتح باب التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية لعام 2024، حيث يتيح قانون التصالح الجديد على عدد من مخالفات البناء التي كان ممنوع التصالح عليها في القانون السابق، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين المصريين وتحفيزا لهم للتصالح في أسرع وقت ممكن، ويتسابق الكثير من الأشخاص في تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة الخاصة بهم في الوقت الحالي.

اخبار التصالح على مخالفات البناء

يبحث الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن اخبار التصالح على مخالفات البناء، حيث يرغبون في معرفة الأخبار الأخيرة المرتبطة بالقانون، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل السلطات المختصة بتوضيح أنه يمكن التصالح في الحالات الآتية فقط:

تغيير استعمال الأرض في بعض المناطق بدون عدد من المخططات التفصيلية المعتمدة.

أيضا في حالة كان هناك بعض التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.

حالات التجاوز على حقوق الارتفاق لكن بشرط التفاهم مع الأشخاص أصحاب هذه الحقوق.

يتم السماح بالتصالح في المخالفات على المباني ذات الطراز المعماري الرائع والمتميز.

أيضا المخالفات في العقارات في عدد من المناطق ذات القيمة المميزة لكن تحت بند من الشروط المعينة.

البناء خارج الحيازة العمرانية المعتمدة طبقا لبعض الضوابط والأحكام.

التصالح في مخالفات البناء طبقا لكافة شروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة

تشمل التعديلات الجديدة التي تم إضافتها إلى قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية العديد من المزايا، والتي تتمثل في الآتي: