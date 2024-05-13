وصفة سحرية لتفتيح البشرة… ضعى الفازلين والكركم على هذه الوصفة لتحصلي على بشرة نضرة وبيضاء

يعد الفازلين عند خلطه مع الكركم على تفتيح البشرة وإزالة الأسمرار الموجود فيها وزيادة النضارة والحيوية للبشرة، ويعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من حبوب الشباب وجميع مشاكل البشرة المختلفة، وهذه الوصفة تعمل على مقاوم علامات الشيخوخة المبكرة ويقللها ويقوم بترطيب البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم وصفة لتفتيح البشرة، وما هي النصائح عند القيام بتفتيح البشرة.

النصائح التي يجب القيام بها

قومي باستخدام واقي الشمس يوميا وذلك للوقاية من الأسمرار.

قومي بتنظيف البشرة مرتين في اليوم وذلك عن طريق إستخدام الغسول.

قومي بتنظيف البشرة مرتين في اليوم وذلك عن طريق إستخدام الغسول. قومي بترطيب البشرة عن طريق المرطب المناسب لنوع البشرة يوميا.

يجب أن تقومي بتقشير البشرة مرتين كل أسبوع، وذلك من خلال إستخدام كريم مقشر مناسب للبشرة.

يجب أن تقومي بتناول لتر ونصف من الماء يوميا.

تناول العديد من الخضروات والفواكه.

خلطة لتبييض الجسم للعرائس

مكونات وصفة تبيض الجسم بالفازلين والكركم

علبة صغيرة من كريم الجليسوليد، ثلاث ملعقة من الجلسرين.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

أربع ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من النشا.

6 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

4 ملعقة من الفازلين الطبي.

6 ملاعق كبيرة من بودرة الثلج.

علبة صغيرة من الفاكس الأصلي.

كمية من الماء.

إثنين ملعقة من الكركم المخصص للجسم.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والكركم