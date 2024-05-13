بجودة عالية.. تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 على النايل والعرب سات لمتابعة جميع الأخبار

يبحث العديد من المواطنين في وقتنا الحالي عن تردد قناة الجزيرة الجديد 2024، وذلك من أجل تتبع جميع الأخبار والبرامج التي تبث عليها على مدار اليوم، والجدير بالذكر أن قناة واحدة من أبرز وأشهر القنوات الإخبارية التي تتمتع بالمصداقية العالية ويهتم العديد من المواطنين بأن تكون موجودة على جهاز الرسيفر الخاص، وللوصل للتردد تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة الجزيرة الجديد

نوافيكم اليوم عبر مقالنا هذا تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك لكي تتمتعوا بجودة مشاهدة عالية صوت وصورة، وهذه المعلومات تتمثل في النقاط التالية:

أولاً تردد قناة الجزيرة على النايل سات

التردد: 10971.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

ثانياً تردد القناة على العرب سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

خطوات تحميل قناة الجزيرة الإخبارية الوثائقية

تستطيع الآن تحميل واستقبال قناة الجزيرة الإخبارية على جهازك ومشاهدة جميع الأخبار التي تتعلق بالعالم والوطن العربي وجميع الأخبار التي تتعلق بالقضية الفلسطينية لحظة بلحظة من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية: