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السيدان يا ناس..سعر ومواصفات نيسان سنترا 2024 الجديدة كلياً من الشركة الكورية الآن في مصر

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ ساعة واحدة
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سعر ومواصفات نيسان سنترا
سعر ومواصفات نيسان سنترا

سعر ومواصفات نيسان سنترا التي تنتمي إلى سيارات السيدان العديد من التطورات التكنولوجية داخلها وخارجها حيث أن التحكم في السيارة يتم عن طريق ريموت تحكم بالإضافة إلى إمكانية الدخول للسيارة دون وجود مفتاح، كما أن السيارة تناسب الاستخدام العائلي في الرحلات حيث أنها متسعة ومقاعدها بالمقصورة الداخلية مريحة ويكون سعر السيارة بدأ من 22,320 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات نيسان سنترا

تعتبر السيارة من السيارات الاقتصادية حيث أنها تحافظ على استهلاك الوقود، بالإضافة إلى وجود العديد من المواصفات بالسيارة تتمثّل في الآتي:

سعر ومواصفات نيسان سنترا
سعر ومواصفات نيسان سنترا
المواصفاتالتفاصيل
اللونالأبيض

الفضي

الرمادي

رمادي غامق

الأحمر

أسود ميتالك

ذهبي

برونزي

الطول4.615 متر
العرض1.760 متر
الارتفاع1.495 متر
قاعدة العجلات2.700 متر
عدد السليندرات4
سعة الخزان52 لتر
استهلاك الوقود8.9 لتر/ 100 كم
نظام الجرجر أمامي
مكان المحركأمامي
عدد المقاعد5
الجنوط16 انش
المصابيحLED
شاشة العرض7 بوصة
مكبر صوتي4
عجلة القيادةكهربائية
وسائد هوائية2
السعربدءًا من 22,320 دولار أمريكي

مميزات سيارة نيسان سنترا

يوجد بالسيارة محرك يمتلك أفضل إمكانيات ويعتبر من أفضل محركات السيارات، ويمتاز المحرك بالتالي:

المميزاتالتفاصيل
قوة المحرك118 حصان
سعة المحرك1600 لتر
عزم المحرك154 نيوتن متر
السرعة القصوي180 كم/س
نوع الدفعدفع أمامي
ناقل الحركةCVT
نوع الوقودبنزين
التسارع10.9 ثانية (100-0) كم/ ساعة
مساحة الصندوق510 لتر

مزايا الأمان في سيارة نيسان سنترا

تأتي سيارة نيسان سنترا 2024 بالعديد من مزايا الأمان المختلفة والتي تكون كالآتي:

مزايا الأمان في سيارة نيسان سنترا
مزايا الأمان في سيارة نيسان سنترا
  • مرايات كهربائية.
  • شاشة ملونة.
  • عرض المعلومات.
  • كاميرا خلفية.
  • بصمة.
  • حساسات ركن.
  • نظام صوتي.
  • مساعد فرامل.
  • وسائد هوائية.
  • قفل مركزي.
  • نوافذ كهربائية.
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ ساعة واحدة
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