السيدان يا ناس..سعر ومواصفات نيسان سنترا 2024 الجديدة كلياً من الشركة الكورية الآن في مصر

سعر ومواصفات نيسان سنترا التي تنتمي إلى سيارات السيدان العديد من التطورات التكنولوجية داخلها وخارجها حيث أن التحكم في السيارة يتم عن طريق ريموت تحكم بالإضافة إلى إمكانية الدخول للسيارة دون وجود مفتاح، كما أن السيارة تناسب الاستخدام العائلي في الرحلات حيث أنها متسعة ومقاعدها بالمقصورة الداخلية مريحة ويكون سعر السيارة بدأ من 22,320 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات نيسان سنترا

تعتبر السيارة من السيارات الاقتصادية حيث أنها تحافظ على استهلاك الوقود، بالإضافة إلى وجود العديد من المواصفات بالسيارة تتمثّل في الآتي:

المواصفات التفاصيل اللون الأبيض الفضي الرمادي رمادي غامق الأحمر أسود ميتالك ذهبي برونزي الطول 4.615 متر العرض 1.760 متر الارتفاع 1.495 متر قاعدة العجلات 2.700 متر عدد السليندرات 4 سعة الخزان 52 لتر استهلاك الوقود 8.9 لتر/ 100 كم نظام الجر جر أمامي مكان المحرك أمامي عدد المقاعد 5 الجنوط 16 انش المصابيح LED شاشة العرض 7 بوصة مكبر صوتي 4 عجلة القيادة كهربائية وسائد هوائية 2 السعر بدءًا من 22,320 دولار أمريكي

مميزات سيارة نيسان سنترا

يوجد بالسيارة محرك يمتلك أفضل إمكانيات ويعتبر من أفضل محركات السيارات، ويمتاز المحرك بالتالي:

المميزات التفاصيل قوة المحرك 118 حصان سعة المحرك 1600 لتر عزم المحرك 154 نيوتن متر السرعة القصوي 180 كم/س نوع الدفع دفع أمامي ناقل الحركة CVT نوع الوقود بنزين التسارع 10.9 ثانية (100-0) كم/ ساعة مساحة الصندوق 510 لتر

مزايا الأمان في سيارة نيسان سنترا

تأتي سيارة نيسان سنترا 2024 بالعديد من مزايا الأمان المختلفة والتي تكون كالآتي: