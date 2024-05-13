حقيقة تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 !! أعرف الكلام على ايه

مع بداية شهر مايو يتساءل العديد من المواطنين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري ومن المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بقيمة 15% وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية لزيادة دخل جميع المواطنين للمساندة في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الاخيرة الماضية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء القادم الموافق 15 مايو الجاري ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدخل التي تعتمد عليها أكثر من 5 مليون اسرة مصرية من محدودي الدخل ومن الأسر الفقيرة في جميع المحافظات المصرية ، ويتم توفير العديد من الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية لمستحقي تكافل وكرامة بجانب الحصول على راتب شهري يصل إل 580 جنيهًا كحد أدنى.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة بكل سهولة دون الوقوف في تزاحم كبير ، وذلك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي وجميع مكاتب البريد المصري أو من خلال خدمات فوري أو عبر البنوك المصرية ، وقد اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية أنه سيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وذلك للوصول لشريحة أكبر من الاسرة المصرية محدودة الدخل.