خبر بـ 650 لكل مواطن .. حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مايو للمستفيدين 2024″! التضامن تكشف التفاصيل

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة الماضية عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، ويصل عدد المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية إل 22 مليون مواطن مصري وذلك بواقع 5 مليون أسرة مصري ، وقد تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مع بداية شهر مارس الماضي.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

تزامنًا مع اقتراب صرف معاشات تكافل وكرامة يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة وذلك وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة الماضية بزيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% وقد تم رفع الحد الأدنى لمعاشات تكافل وكرامة ليصل إلى 580 جنيهًا مصريًا بينا يصل الحد الأقصى معاشات تكافل وكرامة إل 800 جنيهًا مصريًا ، وقد جاء ذلك وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدني للمعاشات لجميع المواطنين ويشمل ذلك معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يستطيع جميع المواطنين الحاصلين على معاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة معاشات تكافل وكرامة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة وذلك قبل موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء القادم الموافق 15 مايو الجاري ، وإليكم خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.