“‏بشكل كامل عبر الإنترنت”.. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

تقدم الحكومة العراقية الكثير من الخدمات للمواطنين ومن ‏أهمها الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد لديهم ‏والتي تتضمن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق ‏‏وذلك ضمن شروط وضوابط معينة ‏يجب أن يلتزم بها المواطن العراقي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ‏شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق.

‏شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق عبر بوابة أور

‏قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق إلكترونيا وذلك من خلال الإلتزام ببعض الشروط وضوابط المهمة والتي تتمثل فيما يلي:

‏أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة أور المختصة بتلبية الطلبات الحكومية للمواطنين العراقيين من هنا.

‏ثم أدخل جميع البيانات المطلوبه منك والتي تتضمن الإسم بالكامل وتاريخ ميلادك ورقم الهاتف الخاص بك والمؤهل الدراسي وعنوانك والحالة الإجتماعية.

وعقب قراءة الشروط المطلوبة جيداً ‏التأكد من صحتها سوف تتم الموافقة على الفور.

‏بعدها سوف يحدد موعد لزيارة مكتب الأحوال المدنية لتقديم الأوراق ‏التي تثبت صحة البيانات التي تم تقديمها أو من عدمها.

‏طريقة الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق

‏يستطيع المواطن العراقي الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق ‏عن طريق متابعة هذه الخطوات الآتية: