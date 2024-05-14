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“بشكل كامل عبر الإنترنت”.. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق
تقدم الحكومة العراقية الكثير من الخدمات للمواطنين ومن أهمها الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد لديهم والتي تتضمن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وذلك ضمن شروط وضوابط معينة يجب أن يلتزم بها المواطن العراقي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق.
شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق عبر بوابة أور
قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق إلكترونيا وذلك من خلال الإلتزام ببعض الشروط وضوابط المهمة والتي تتمثل فيما يلي:
- أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة أور المختصة بتلبية الطلبات الحكومية للمواطنين العراقيين من هنا.
- ثم أدخل جميع البيانات المطلوبه منك والتي تتضمن الإسم بالكامل وتاريخ ميلادك ورقم الهاتف الخاص بك والمؤهل الدراسي وعنوانك والحالة الإجتماعية.
- وعقب قراءة الشروط المطلوبة جيداً التأكد من صحتها سوف تتم الموافقة على الفور.
- بعدها سوف يحدد موعد لزيارة مكتب الأحوال المدنية لتقديم الأوراق التي تثبت صحة البيانات التي تم تقديمها أو من عدمها.
طريقة الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق
يستطيع المواطن العراقي الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق عن طريق متابعة هذه الخطوات الآتية:
- أولا عليك الدخول على رابط موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
- ثم اكتب كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك والتأكد من صحتها جيداً.
- ثم اضغط على أيقونة الإستعلام.
- اضغط على أيقونة عرض نموذج الحجز المناسب لك.
- بعدها سوف يظهر للشخص المتقدم جميع المعلومات الخاصة بموعد استلام البطاقة الوطنية والشروط الخاصة بالحجز.