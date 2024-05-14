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“‏بشكل كامل عبر الإنترنت”.. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 4 ساعات
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"‏بشكل كامل عبر الإنترنت".. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق
"‏بشكل كامل عبر الإنترنت".. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

تقدم الحكومة العراقية الكثير من الخدمات للمواطنين ومن ‏أهمها الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد لديهم ‏والتي تتضمن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق ‏‏وذلك ضمن شروط وضوابط معينة ‏يجب أن يلتزم بها المواطن العراقي، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ‏شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق.

‏شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق عبر بوابة أور

‏قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق إلكترونيا وذلك من خلال الإلتزام ببعض الشروط وضوابط المهمة والتي تتمثل فيما يلي:

  • ‏أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة أور المختصة بتلبية الطلبات الحكومية للمواطنين العراقيين من هنا.
  • ‏ثم أدخل جميع البيانات المطلوبه منك والتي تتضمن الإسم بالكامل وتاريخ ميلادك ورقم الهاتف الخاص بك والمؤهل الدراسي وعنوانك والحالة الإجتماعية.
  • وعقب قراءة الشروط المطلوبة جيداً ‏التأكد من صحتها سوف تتم الموافقة على الفور.
  • ‏بعدها سوف يحدد موعد لزيارة مكتب الأحوال المدنية لتقديم الأوراق ‏التي تثبت صحة البيانات التي تم تقديمها أو من عدمها.
"‏بشكل كامل عبر الإنترنت".. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق
“‏بشكل كامل عبر الإنترنت”.. شروط وطريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

‏طريقة الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق

‏يستطيع المواطن العراقي الإستعلام عن حجز البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق ‏عن طريق متابعة هذه الخطوات الآتية:

  1. أولا عليك الدخول على رابط موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
  2. ثم اكتب كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك والتأكد من صحتها جيداً.‏
  3. ثم اضغط على أيقونة الإستعلام.
  4. ‏اضغط على أيقونة عرض نموذج الحجز المناسب لك.
  5. ‏بعدها سوف يظهر للشخص المتقدم جميع ‏المعلومات الخاصة بموعد استلام البطاقة الوطنية والشروط الخاصة بالحجز.
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صورة mohamed reda mohamed redaمنذ 4 ساعات
0

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