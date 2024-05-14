بشرى سارة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الاضحى لتُصبح بهذا الموعد رسميًا .. شوف التفاصيل هنااااا

يتساءل المواطنون داخل الجمهورية عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو، الأمر الذي كشفت عنه وزارة المالية بالدولة وذلك خاص فقط برواتب شهر يونيو القادم لكافة الموظفين في مصر، علما أن هذا الأمر بسبب انتهاء السنة المالية للعام الجاري وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تابع معنا لمعرفة كافة التفاصيل ابتداء من موعد الصرف، وذلك في السطور التالية.

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو

قدمت جمهورية مصر العربية لجميع الموظفين بالدولة هدية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبمناسبة إغلاق العام المالي، وأوضحت الوزارة في بيان هام لها تشرح فيه عن أنها سوف تقدم موعد صرف رواتب شهر يونيو القادم لجميع الموظفين في الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى وإغلاق العام الميلادي للعام الجاري، وأكدت أن موعد الصرف سوف يكون ابتداء من يوم الأحد الموافق ال9 من شهر يونيو للعام الميلادي 2024.

قد كشف لنا رئيس الحسابات والمديريات المالية شريف خيري عن أنهم قد قاموا بتحديد الأيام التي سوف يتم فيها الصرف وستكون من يوم الـ9 حتى يوم الـ 13 من شهر يونيو لهذا العام، مع مراعاتهم لأيام العطل الرسمية، على أن تبدأ ماكينات الصرف الآلي بالعمل وفق المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية أو المنظومة الإلكترونية لها.

وأوضح شريف خيري ضرورة الالتزام بعدم الازدحام حول ماكينات الصرف الآلي وأن المرتبات سوف تكون متوفرة في كافة الأوقات بدءا من تاريخ بداية الصرف حتى نهاية هذا الموعد المعلن عنه.

الأماكن المحددة لصرف مرتبات شهر يونيو في مصر

رواتب شهر يونيو في مصر والأماكن المحددة لها خاصةً الماكينات الآلية في كافة الشوارع أمام البنوك وداخلها، سوف تتوفر هذه المرتبات في الموعد المحدد لها، كما أنه يوجد زيادة في المرتبات لجميع الموظفين داخل القطاع العام ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي إهتم وطالب بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 6000 جنيه مصري للعاملين من الدرجة السادسة، ولذا فإن مرتبات شهر يونيو سوف تصرف مع زيادة جديدة وفقا للقرار الذي أعلنت عنه وزارة المالية المصرية منذ أيام قليلة.